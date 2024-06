Bruno Pacheco, exsecretario del Despacho Presidencial, negó ser colaborador eficaz o testigo protegido en las investigaciones contra el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) y su entorno.

En declaraciones a RPP TV, afirmó que siempre ha colaborado con el Ministerio Público y enfatizó que sería mentir señalar que se acogió a la colaboración eficaz, mucho menos a la protección protegida.

“No soy colaborador eficaz. Soy una de las personas que desde el inicio que se colocó por los temas mediáticos las investigaciones al gobierno de Castillo, he dado mi colaboración para poder participar en las investigaciones necesarias”, expresó.

“Decir que soy colaborador sería mentir. Testigo protegido tampoco, soy una persona que da sus declaraciones libremente ante todas las carpetas que se me han creado en este proceso del gobierno de Castillo”, agregó.

Pacheco también manifestó que pasó a la clandestinidad porque temía a las represalias del Gobierno de Castillo Terrones y del propio Ministerio Público, que había solicitado prisión preventiva en su contra.

“Me puse a buen recaudo porque tenía miedo a la inseguridad, tanto del Gobierno de ese momento como del Ministerio Público mismo, porque si era una persona que asistía a todas las diligencias, por qué era necesario realizarme una prisión preventiva. Por ese tema me puse a buen recaudo”, acotó.

“Volví a salir a la luz, a entregarme al Ministerio Público cuando vi que ya estaban las condiciones necesarias para declarar nuevamente”, añadió el exfuncionario, quien negó cualquier protección en la gestión de Pedro Castillo, mucho menos haberse escondido en la casa de Alejandro Sánchez Sánchez, financista del exmandatario.

“No había ni siquiera personas que me dijeran que no me entregue ni tampoco que me protegían, como muchas veces lo han dicho. A mí no me ha protegido nadie del gobierno de Pedro Castillo, ni un general, ni un policía. Nunca (estuve en una casa de Alejandro Sánchez Sánchez), ni en ninguna propiedad de nadie del entorno de Pedro Castillo”, subrayó.

Agencia de empleos

Bruno Pacheco también afirmó que la gente que estaba alrededor de Castillo Terrones quería aprovecharse de su cargo y veía Palacio de Gobierno como una “agencia de empleos”.

“La gente que estaba alrededor de Pedro Castillo quería aprovecharse del poder. Era el entorno en su totalidad, era gente que venía, quería un cargo, trabajo, pensaban que Palacio de Gobierno era una agencia de empleo. Había que ser frío para hacer respetar la parte orgánica”, refirió.

“Se les conversaba, se les hacía entender y se les decía. Había que ser un poquito más frío para tomar las funciones que me competían”, agregó.

Consultado sobre la salida de Guido Bellido de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y su reemplazo por Mirtha Vásquez, Pacheco indicó que el tema surgió de una conversación entre Pedro Castillo y el prófugo fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Es una conversación que realizó Pedro Castillo con Vladimir Cerrón. La prensa jugó un papel importante, cada día era una tormenta por los temas mediáticos y estaban totalmente abrumados con el tema de que ya no daban más con el premier por las cosas que pasaban y porque era un tema de Perú Libre. Había que hacer un cambio y esa fue una prueba que tomó el presidente y lo hizo en ese momento”, sentenció.