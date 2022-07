El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, dijo que el Ministerio Público está haciendo que Bruno Pacheco no cumpla con su mandato de prisión preventiva, ya que desde que este último se entregó no ha sido recluido en un penal.

“Una persona se entrega por diversas circunstancias, no vamos a especular sobre el motivo. Lo real y cierto es que, si desde el sábado el señor Bruno Pacheco está en manos de la fiscalía, el Ministerio Público está haciendo que el señor Pacheco desobedezca un mandato judicial”, dijo ante la prensa.

Espinoza, luego de reunirse con el presidente Pedro Castillo, recordó que hay una orden de prisión preventiva contra el exsecretario general del Despacho Presidencial, más allá de alguna intención que pueda tener para ser un colaborador eficaz.

Declaraciones de Benji Espinoza sobre Bruno Pacheco

“Si luego que la persona está detenida, la fiscalía pretende llevar a cabo una colaboración, que se haga pero siempre actuando dentro de los márgenes de la legalidad ordinaria y sobre todo constitucional”, aseveró.

El abogado de Pedro Castillo aseguró que su patrocinado se encuentra tranquilo y sin atisbos de preocupación, nerviosismo o miedo luego que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, confirmara que Bruno Pacheco se entregó a las autoridades.

“La entrega voluntaria de Bruno Pacheco acredita que el señor Pacheco no ha tenido protección presidencial [...] El presidente no sabía el paradero del señor Pacheco y el presidente no ha interferido, no ha obstruido. Al presidente le abren una investigación por encubrimiento al señor Pacheco. Hoy que el señor se ha entregado, ese caso debe ser inmediatamente archivado”, concluyó Espinoza.

El papel del ministro de Justicia, Félix Chero, quien amenazó con el cierre del Congreso y luego trató de rectificarse, es analizado por el periodista Fernando Vivas, en su videocolumna de este martes "Cuéntame otra".