El informe de Cuarto Poder sobre el cambio en el Congreso de la República de menú corporativo por servicio de buffet a un costo de S/ 80 ha dejado todo tipo de reacciones -y frases- de los legisladores.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, lanzó una de las expresiones más cuestionadas hasta el momento: “Lo que uno busca cuando hace un contrato es conseguir lo mejor de lo mejor. Querrán que comamos alfalfa seguramente”, exclamó.

“Lo que he observado es una mala intención en hacer el reportaje. Primero, se burlan de que se pida carne y pollo de primera calidad, ¿qué cosa quieren que se pida? ¿Comida de tercera? A la persona y al canal que ha hecho el reportaje les pregunto: ¿qué comen ustedes? Comida de tercera, seguramente. Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado”, expresó a canal N.

Su colega Patricia Chirinos (Avanza País) también fue consultada sobre el tema y dijo que todos tienen “derecho a comer rico”. “El que quiera comer que coma. Todos los peruanos tenemos derecho a comer rico”, respondió a “Cuarto Poder”.

Declaraciones de Patricia Chirinos sobre buffet. (Video: América TV)





El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), afirmó que el servicio de buffet solamente se brinda durante las sesiones plenarias y durante los otros días se brinda la ración normal cuyo costo asciende a 25 soles.

“Antes de la pandemia ya se daba un buffet en el Congreso, se detuvo por la pandemia. Los congresistas reciben ese buffet solamente cuando toca pleno. He escuchado que dicen que también se da en el Consejo Directivo, en reunión de portavoces, no, en absoluto. Solamente cuando hay pleno porque los congresistas están desde las 9 o 10 de la mañana hasta las 10, 11″, expresó.

José Williams, presidente del Congreso: "El presupuesto del buffet que se sirve a los congresistas, también cubre otros requerimientos, como el refrigerio a los periodistas durante la transmisión del Pleno del Congreso".





El parlamentario Edwin Martínez (Acción Popular) se mostró en contra del buffet porque, según dijo, “desde que empezaron lo único que como es sopa con canchita”.

“A mí eso me parece tremendamente exagerado y más exagerado aún cuando algunos medios de prensa recontraexageran la cosa. Para empezar el buffet es al mediodía. El desayuno es normal, tus huevitos revueltos, tu pancito y tu café. Eso no es buffet. La cena, de igual forma, tu sopita, tu segundo y tu café. El buffet es al mediodía con el cual yo nunca he estado de acuerdo porque desde que empezaron a hacer ese famoso buffet, lo único que como es sopa con canchita. No soy de aquellos que van y se sirven”, manifestó.

En tanto, Waldemar Cerrón (Perú Libre) indicó que no le da “importancia” al tema porque casi siempre almuerza fuera del Parlamento, aunque dejó una frase para el marco: “alimentarse no es un gasto innecesario”.

“Esa debe ser una política de la Mesa Directiva. Realmente, no le doy importancia porque a veces almuerzo en otro lado. Hoy he almorzado (aquí) porque necesitaba hablar con mis colegas”, aseveró.

“(¿Pero no le parece un gasto innecesario?) Alimentarse no es un gasto innecesario”, enfatizó el hermano del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.





La denuncia

Según “Cuarto Poder”, gracias a una adenda firmada el 12 de diciembre del año pasado, se modificó el contrato suscrito por el Congreso en febrero del 2022 para el concesionario de comedores y atenciones de eventos oficiales y protocolares, cuyo monto asciende a más de 2 millones de soles.

Esto permitió reemplazar el plato a la carta que recibían los congresistas, que costaba 10.59 soles, por un variado buffet por el que ahora se paga 80 soles por persona. Es decir, el almuerzo de cada ‘padre de la patria’ cuesta casi 5 veces más que hace unos meses.

Cabe indicar que la adenda también incluyó el cambio de desayuno cuyo costo se elevó a 31 soles, es decir, 8 veces más que antes. En el caso de la cena, cuesta 80 soles por persona.

De este modo, en un día de pleno los congresistas pueden llegar a consumir hasta 190 soles por persona solo en alimentación. Así, costaría cerca de 25 mil soles alimentar a los congresistas en un solo día de actividades y eventos oficiales.