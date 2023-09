Héctor Prieto Materano ‘Mamut’, uno de los cabecillas en el Perú de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, está recluido en el penal de Challapalca (Tacna). Si bien esta cárcel es de máxima seguridad, fuentes de El Comercio señalaron que este delincuente de nacionalidad venezolana sigue operando su red delictiva desde ese lugar.

Las fuentes confirmaron que no solo es Prieto, sino que también hay otros jefes del Tren de Aragua en Challapalca que envían directivas a los integrantes de sus células a través de audios que serían grabados con la complicidad de malos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

En el Perú, el uso de celulares está prohibido para los internos de las cárceles.

En el caso de Prieto, el envío de mensajes a través de audios es el mismo método que utilizaba cuando estaba en el penal de Ancón I (Piedras Gordas), donde fue recluido luego de ser detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP). Justamente, esa fue la razón por la que ‘Mamut’ fue trasladado a Challapalca hace unos meses.

El penal de máxima seguridad de Challapalca, donde está ‘Mamut’, se ubica en la provincia de Tarata (Tacna), a 4.600 metros sobre el nivel del mar. (Foto: GEC)

Forma de operar

El Comercio accedió a audios que Prieto envió cuando se encontraba en Ancón 1, los cuales evidencian cómo operaba y amenazaba desde el centro penitenciario.

Como se indicó, Prieto, de 36 años, es uno de los jefes en el Perú del Tren de Aragua, la organización criminal que se creó en Venezuela y opera en varios países, con una amplia gama de delitos: explotación sexual, trata de personas, extorsión, sicariato, entre otros. En Venezuela, ‘Mamut’ estuvo preso en Tocorón, la cárcel ubicada en la región de Aragua donde se originó la red delictiva ahora transnacional.

En enero de este año, el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Homicidios de la PNP, logró la captura de Prieto cuando estaba en una vivienda de San Martín de Porres, un distrito de Lima norte donde ‘Mamut’ operaba. Actualmente, la jurisdicción está en estado de emergencia (junto con San Juan de Lurigancho y siete distritos de Sullana, en Piura).

Prieto, quien ingresó al Perú de manera ilegal por Brasil en el 2021, fue detenido con otros 11 delincuentes venezolanos (entre mujeres y hombres). En ese momento, la policía los identificó como Los Malditos del Cono, una banda que realizaba actividades ilícitas como homicidios, secuestros, extorsiones y trata de personas.

Los audios a los que este Diario accedió, que se habrían grabado en abril, muestran la disputa de ‘Mamut’ con el delincuente José Luis Rodríguez ‘Mamera’ por el control de una plaza, como se conoce a las zonas donde actúa la red criminal.

‘Mamera’ pertenece a Los Gallegos, una organización criminal que realizaría actividades u operaciones en alianza con el Tren de Aragua.

En el 2020, Rodríguez fue detenido con decenas de personas en un ‘búnker’ en el balneario de Punta Negra. Sin embargo, meses después quedó en libertad. Según información policial, estaría en Colombia.

Luis Rodríguez ‘Mamera’ está prófugo (Foto: PNP)

Sobre ‘Mamera’ hay una orden de captura por el asesinato en el 2020 de Isaac Hilario Huamanyalli ‘Cholo Isaac’, con quien tuvo un pacto para controlar la prostitución en el distrito de Lince. Precisamente, en los audios se escucha a ‘Mamut’ amenazar a ‘Mamera’ en relación con una disputa por el control de esa plaza.

“[...] Te voy a matar, te voy a matar al que te va a doler más. Mamahuevo, becerro, tengo más de 15 años en la organización. [...] Que tú sí jalaste bola para que te pudieras entregar en Lince. [...] Oíste, becerro, y yo no tengo necesidad de estar diciéndole a un coño de su madre, a nadie de que me pague nada porque yo tengo los míos. [...] Por eso que yo me he entrado bastante a plomo por provincia, por plaza. Tengo mis mujeres, tengo todo. Gracias a Dios nunca he hecho bicheteo”, menciona.

En el mismo audio, Prieto dice: “Yo estoy preso, pero muevo lo mío en la calle, y te lo estoy diciendo. ‘Polonio’ porque lo agarraron unos gafos, pero ‘Polonio’ es bueno. Déjalo quieto que se bote por ahí, y te lo estoy diciendo. Así como ese te haya brincado para España, para donde [sea]. Si te la atrapo, va a ser triste, a quien te atrape va a ser triste. [...] Porque yo no te busqué el lío a ti, tú fuiste quien me buscó el lío a mí ofendiéndome adelante”.

En otro audio, ‘Mamut’ asevera: “‘Mamera’, te voy a hablar con la sinceridad: te doy una semana vivo, y usted se va a morir. Y mañana vamos a averiguar quiénes son los que están. Si fulano brinca [...], también lo matamos”.

También afirma que, pese a que está encarcelado en Ancón I, controla su plaza. “[...] Estoy en Ancón 1, oíste. Demuéstrame figura, pues. [...] Y demuéstrame que tú tienes poder. O si quieres nos igualamos. A quien te vea en la plaza, cobrándole a una mujer, te lo voy a mandar matar, sea sano o no sea sano. En esa maldita plaza ya tú no cobras ni un coño de tu madre, oíste”.

En un tercer audio, ‘Mamut’ le dice a ‘Mamera’ que debió “matar” a peruanos por entrar en una plaza. “No te dejes atrapar, ‘Mamera’, que voy esta semana y te voy a buscar debajo de las piedras para demostrarte lo cachorrito que soy. [...] Porque tú eres una bruja. Mamahuevo, mandando a matar a una gente sana, a una gente inocente, maldito gallo. Por qué no mataste a los peruanos, que se metían para la plaza. ‘Mamera’, te voy a decir algo. [...] Para donde te dé la gana llama, que estoy aquí esperando”.

Sobre Prieto, el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) de la policía, general PNP Óscar Arriola, sostuvo a El Comercio que es “sanguinario y tiene un desprecio por la vida”.

“Eso lo evidenciamos en el momento de su captura, la forma de dirigirse, además decirlo sin ningún temor quién es él”, acotó.

Según Arriola, delincuentes como ‘Mamut’ persiguen “única y exclusivamente en su pensamiento [...] la hegemonía, la supremacía de su organización criminal, Tren de Aragua”.

Sobre la existencia de audios o mensajes de voz que cabecillas del Tren de Aragua recluidos en Challapalca usan para comunicarse con sus secuaces, Arriola no descartó que exista ese tipo de comunicación.

“Ese penal tiene baja, por no decir nula señal para la comunicación de los teléfonos celulares; sin embargo, puede que haya algunos audios que se graben de una u otra forma y que sea la voz en algún contenedor de información que llegue a las mafias, pero como estamos con un pie adelante con el Ministerio Público, entonces es también probable que tengamos acceso a esas comunicaciones”. Óscar Arriola , jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía

'Niño Guerrero'

En los últimos días, se ha especulado sobre el paradero de Héctor Guerrero Flores ‘Niño Guerrero’, principal cabecilla del Tren de Aragua. El Gobierno de Venezuela confirmó ayer que se fugó del penal de Tocorón, donde estaba recluido.

El miércoles pasado, las autoridades venezolanas tomaron control de la cárcel, centro de operaciones del Tren de Aragua.

Aunque Caracas no ha especificado si Guerrero salió de Venezuela, se ha informado sobre su fuga del país con destino a alguna nación vecina como el Perú. Al respecto, el general Arriola dijo que la PNP está alerta ante tal posibilidad.

Indicó que ya se han reunido con el ministro del Interior, Vicente Romero, y el comandante general de la PNP, general Jorge Angulo, para tomar las medidas necesarias. Sin embargo, consideró que “hay poca probabilidad de que ello suceda, en tanto que él sabe que acá se han capturado a cabecillas como ‘Catire’ [Edison Agustín Barrera], ‘Mamut’, que son de suma importancia”.

Según Arriola, el Perú es el único lugar donde se ha capturado a cabecillas del Tren de Aragua. “Hay 14 cabecillas que han sido puestos tras las rejas”, sostuvo.

Respecto a la lucha contra organizaciones criminales transnacionales, el general sostuvo que este problema es “un asunto de urgencia y de interés prioritario de la región”. Por eso, indicó, deben estrecharse las estrategias conjuntas respecto a organizaciones como Tren de Aragua, Comando Vermelho o Primer Comando de la Capital. Sobre estas dos últimas bandas criminales, que nacieron en Brasil y operan en más países de la región, precisó que hay indicios de su actividad y presencia en determinadas zonas de nuestro territorio.

