El precandidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, se presenta esta mañana en el bloque preelectoral de CADE Ejecutivos 2025.

Mira aquí la presentación:

Su exposición se inicia a las 10:20 de la mañana. El panel estará integrado por Pablo Bustamante, director de Lampadia; y Liliana Rojas Suárez, directora de la Iniciativa Latinoamericana y “Senior Fellow” del Center for Global Development.

El primer precandidato en exponer sus propuestas será Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Solo dos potenciales postulantes a la Presidencia aceptaron presentarse en este foro empresarial.

Declinaron la invitación los precandidatos presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mario Vizcarra (Perú Primero) y César Acuña (Alianza para el Progreso), pero declinaron participar.

Al respecto, el presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdos, criticó que cuatro de los seis precandidatos presidenciales invitados a CADE 2025. Afirmó que no dialogar con los empresarios “es un acto de escapismo o populismo”.

“La decisión de no participar de algunos aspirantes [a la Presidencia] es responsabilidad de ellos y sus respectivos partidos, y habría que preguntarles las razones de fondo. Discrepamos profundamente con esta decisión, ya que no asistir a CADE y no dialogar con los empresarios no es un acto de valentía, sino que puede ser un acto de escapismo o populismo”, expresó.