El precandidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, se presenta esta mañana en el bloque preelectoral de CADE Ejecutivos 2025.
Mira aquí la presentación:
Su exposición se inicia a las 10:20 de la mañana. El panel estará integrado por Pablo Bustamante, director de Lampadia; y Liliana Rojas Suárez, directora de la Iniciativa Latinoamericana y “Senior Fellow” del Center for Global Development.
Newsletter Mientras Tanto
MIRA TAMBIÉN: La reforma de justicia en la mesa del CADE 2025: ¿Cuáles fueron las principales propuestas?
El primer precandidato en exponer sus propuestas será Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Solo dos potenciales postulantes a la Presidencia aceptaron presentarse en este foro empresarial.
Declinaron la invitación los precandidatos presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mario Vizcarra (Perú Primero) y César Acuña (Alianza para el Progreso), pero declinaron participar.
MIRA TAMBIÉN: “La democracia no es solo votar”: los ejes de la participación de los jóvenes en CADE Ejecutivos 2025
Al respecto, el presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdos, criticó que cuatro de los seis precandidatos presidenciales invitados a CADE 2025. Afirmó que no dialogar con los empresarios “es un acto de escapismo o populismo”.
“La decisión de no participar de algunos aspirantes [a la Presidencia] es responsabilidad de ellos y sus respectivos partidos, y habría que preguntarles las razones de fondo. Discrepamos profundamente con esta decisión, ya que no asistir a CADE y no dialogar con los empresarios no es un acto de valentía, sino que puede ser un acto de escapismo o populismo”, expresó.