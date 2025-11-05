CADE Ejecutivos 2025: El 89% de empresarios cree que se ha retrocedido en el combate a la delincuencia en este quinquenio

El 89% de los empresarios cree que se ha retrocedido en el combate a la delincuencia en el actual quinquenio. Es decir, durante los gobiernos de Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025) y José Jerí (2025-actualidad). Según revela una encuesta de Ipsos Perú, presentada en el marco de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2025, solo el 2% piensa que se han dado “avances moderados”.

En el estudio de opinión- realizado a 245 líderes corporativos y ejecutivos de alto nivel de las 5,000 empresas más grandes del Perú, entre 17 y 29 de octubre último- el 60% indica que a lucha contra la corrupción también ha sufrido una regresión en comparación a hace cuatro años.

(Foto: Ipsos Perú)

Y un 57% piensa lo mismo sobre la estabilidad política y la gobernabilidad. Esto en un contexto donde dos presidentes de la República fueron vacados por el Congreso en menos de tres años.

Al ser consultados sobre cuáles son los tres principales problemas del Perú en la actualidad, el empresariado respondió que la delincuencia y la falta de seguridad (85%), la corrupción (81%) y la crisis política y polarización (36%).

Solo el 3% aprueba al Congreso

La encuesta de Ipsos Perú para IPAE también revela que solo el 3% de los empresarios aprueba al Parlamento, mientras el 94% lo desaprueba.

Un reciente informe del Consejo Fiscal (CF) advirtió que 101 leyes que el actual Congreso aprobó por insistencia tendrían un impacto fiscal de S/35.795 millones. Este costo representa 65 veces más del monto que tuvieron las medidas emitidas por los últimos cuatro Parlamentos, incluyendo al complementario elegido en el 2020.

El Poder Judicial es desaprobado por el 83%, mientras que la Fiscalía de la Nación por el 80%.

En contraste, el Banco Central de Reserva (BCR), conducido desde el 2006 por el economista Julio Velarde, es aprobado por el 96%, mientras solo el 1% lo desaprueba.

(Foto: Presidencia Perú) / JHON

Los empresarios, además, señalaron que las tres reformas institucionales más urgentes para el nuevo gobierno -que será elegido en los comicios del próximo año- deben ser mejorar la seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado (67%), el cambio del sistema de administración de justicia (57%) y modernización de la educación (39%).

Y entre los aspectos más importantes para que el empresariado decida su voto a favor de un candidato en las elecciones de 2026 figuran el compromiso con la estabilidad económica y el BCR (55%), calidad del equipo técnico que lo acompaña (48%), integridad y honestidad comprobada del postulante (46%) y posición clara frente al crimen organizado y la seguridad (39%).