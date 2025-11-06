El precandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se presenta esta mañana en el bloque preelectoral de CADE Ejecutivos 2025, que se desarrolla desde el martes y concluye esta tarde.

Como panelistas estarán Aldo Mariátegui, abogado y periodista; y Carlos Gálvez, Director de SM El Brocal. La participación del precandidato presidencial está prevista para las 9:35 de la mañana.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

López Aliaga aceptó la invitación de los organizadores del foro empresarial. Según adelantó en sus redes sociales expondrá un resumen de su plan de gobierno, en seguridad y justicia, crecimiento económico, educación y salud.

“Ahora, estas noches me estoy preparando para un evento al cual no van a ir varios políticos, creo que por miedo y pánico. Se llama el CADE, pero también porque no conoce, no están preparados”, afirmó el domingo el ex alcalde de Lima en alusión a sus potenciales rivales electorales que decidieron no acudir al foro.

También habían sido invitados los precandidatos presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mario Vizcarra (Perú Primero) y César Acuña (Alianza para el Progreso), pero declinaron participar.

Los espero mañana jueves..! Resumen del Plan de Gobierno de Renovación Popular para transformar nuestro querido país..! Seguridad y Justicia, Crecimiento Económico, Educación y Salud. pic.twitter.com/sbWWcvxrC1 — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) November 6, 2025

En el siguiente bloque estará Alfonso López Chau, precandidato presidencial de Ahora Nación.

En este caso el panel estará integrado por Pablo Bustamante, director de Lampadia; y Liliana Rojas Suárez, directora de la Iniciativa Latinoamericana y “Senior Fellow” del Center for Global Development.