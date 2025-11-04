Un presidente retorna a la CADE Ejecutivos tras cuatro años: José Jerí participará en foro empresarial

A pocos días de cumplir un mes como presidente de la República, tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí ofrecerá esta tarde un discurso en el inicio de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2025, que se realiza en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja.

Esta será la primera participación de un jefe de Estado en la CADE Ejecutivos desde el 2021, cuando se presentó, de manera virtual por la pandemia de COVID-19, el entonces presidente Francisco Sagasti. Una curiosidad es que tanto Sagasti como Jerí son mandatarios de un gobierno de transición.

Ni Pedro Castillo ni Dina Boluarte acudieron a las invitaciones para brindar un balance económico de sus gobiernos ante el empresariado.

El discurso de Jerí- según el programa de IPAE, organizador de la CADE Ejecutivos 2025-durará entre 15 y 20 minutos.

Más temprano, el presidente se reunió con los dirigentes de los transportistas, que este martes acatan un paro en rechazo a la inseguridad y a las extorsiones de las que son víctimas, en el Centro de Comando Temporal del distrito del Rímac. Ahí anunció que el Ejecutivo redoblará la presencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en las zonas con mayor índice delictivo.

“Hemos dejado bien en claro que, con la actualización del estado de emergencia que se está haciendo y que incluye muchas de las medidas que los transportistas plantean como redoblar la presencia policial en las calles, vamos a tener un estado de emergencia más robusto”, manifestó.

Jerí dijo que la nueva estrategia del gobierno para contrarrestar la criminalidad será mucho más contundente.

“Se trata de un contraataque contra la delincuencia. Tenemos algunos resultados que se irán transmitiendo gradualmente ya que queremos ser muy responsables al momento de anunciarlos”, comentó, sin brindar detalles.

En otro momento, el mandatario le pidió al Congreso evaluar de manera responsable la solicitud de facultades legislativas que presentará su administración en los próximos días en materia de seguridad y otros.

“Nos hemos tomado el tiempo necesario para llegar a ideas más aterrizadas al momento de elaborar las leyes que daremos con las facultades que nos pueda delegar el Congreso. Estas abarcan el tema de seguridad, pero no es lo único, por eso vamos a necesitar el compromiso de todos para concientizar al Congreso y que entienda que las necesitamos. El paquete de medidas que estamos por aprobar se ha logrado gracias al diálogo constante ya que ha permitido recibir ideas clave”, acotó.