El último mensaje que brindó Dina Boluarte desde Palacio de Gobierno luego de haber sido declarada su vacancia presidencial por incapacidad moral permanente fue trasmitido por el canal del Estado, TVPerú, pero solo parcialmente porque, en paralelo, se realizó la juramentación de su reemplazo: José Jerí.

El pleno del Congreso aprobó pasada la medianoche las mociones de vacancia presentadas por diversas bancadas del Parlamento contra Boluarte, quien ejerció el cargo desde el 7 de diciembre del 2022 tras el golpe de Estado de Pedro Castillo.

Minutos después, y luego que se conociera que la ahora exmandataria brindaría un mensaje a la Nación acompañada por el gabinete liderado por Eduardo Arana, comenzó la trasmisión de su discurso.

“En una sucesión constitucional después de un escenario de golpe de Estado, recibí con honor la banda presidencial por el Congreso de la República”, dijo ante las cámaras en una trasmisión en vivo.

“En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos, a luchar por nuestro país. Ante este contexto, no he pensado en mi, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecemos crecimiento con estabilidad democrática”, agregó.

Luego, Dina Boluarte comenzó a enumerar los que calificó como logros de su gestión, como obras y construcción de centros educativos, otorgamiento de becas y demás.

Tras unos 10 minutos, TVPerú interrumpió el discurso de la entonces ya exmandataria y procedió a enfocar sus imágenes en la ceremonia de juramentación de José Jerí.

En el Congreso, luego de la vacancia de Boluarte, se entregó formalmente la banda presidencial al primer vicepresidente Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien queda al mando de este poder del Estado.

Por sucesión constitucional, Rospigliosi entregó la banda presidencial a Jerí, legislador de Somos Perú que había sido elegido presidente del Poder Legislativo en julio del 2025.