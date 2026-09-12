Carlos Espá defiende designación de Carlos Tubino como embajador en Argentina. (Foto: Andina)
Carlos Espá defiende designación de Carlos Tubino como embajador en Argentina. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El canciller Carlos Espá defendió este sábado la validez de los nombramientos de embajadores políticos realizados por el Ejecutivo. Ante la prensa, afirmó que cada designación se realizó en estricto apego a la Constitución y la legislación vigente.

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