El canciller Carlos Espá defendió este sábado la validez de los nombramientos de embajadores políticos realizados por el Ejecutivo. Ante la prensa, afirmó que cada designación se realizó en estricto apego a la Constitución y la legislación vigente.

Espá explicó que la presidenta Keiko Fujimori posee la facultad constitucional de designar hasta el 20% de los embajadores en el exterior. El titular del sector remarcó que el 80% restante de las misiones diplomáticas corresponde exclusivamente a funcionarios de carrera del Servicio Diplomático de la República.

“La presidenta Fujimori ha actuado de manera prudente en esta facultad porque la designación que ha desarrollado está muy por debajo de la cuota de 20% y ha sido de una delicadeza y profesionalismo para que los diplomáticos de carrera en determinados puestos sean rotados a puestos que les corresponde de acuerdo a la legislación”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores.

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Carlos Espá, canciller de la República, señaló que las designaciones realizadas por el Gobierno se han desarrollado de acuerdo con la ley y en estricto apego a la legislación



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El canciller abordó de forma directa la designación del excongresista Carlos Tubino como embajador extraordinario en Argentina. Espá destacó que el gobierno argentino otorgó el beneplácito diplomático apenas un día después de recibir la solicitud formal peruana.

“En el caso del señor Tubino quiero destacar que (...) Argentina ha demorado un día en entregar ese beneplácito. Creo que esa respuesta es elocuente en que esa designación ha sido tomada con mucho agrado por el gobierno argentino. Nos sentimos muy contentos y esperamos que el beneplácito de los demás embajadores corran con la misma suerte”, expresó.

Keiko Fujimori confirma a Álvaro Vargas Llosa tras nombramientos de Carlos Tubino y otros

Las declaraciones del canciller ocurren después de la publicación oficial de importantes cambios de embajadores el pasado 5 de setiembre. El boletín de normas legales formalizó las resoluciones supremas que enviaron a Carlos Tubino a Argentina, Carlos Pareja a la ONU y Aurelio Pastor a la OEA.

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La Cancillería oficializó también la llegada de José Recoba a Suiza y de Jennifer Contreras a la sede de la FAO en Roma. El Ejecutivo completó la nómina diplomática con la asignación de Carlos Amézaga en Tailandia y de Carlos Díaz en la UNESCO.

La presidenta Keiko Fujimori confirmó el 11 de setiembre que el escritor Álvaro Vargas Llosa aceptó ser el nuevo embajador en Estados Unidos. Este agradeció la confianza del Gobierno y anunció que pondrá su mayor esfuerzo al servicio de la misión oficial en Washington.