El canciller Elmer Schialer cuestionó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por emitir una resolución pidiendo que el Perú detenga el trámite de la ley de amnistía a favor de militares y policías procesados por delitos de la lucha contra el terrorismo antes del 2000.

“¿A quién le hago caso? Al Congreso. Yo tengo una obligación constitucional que es ver, y obviamente si no le parece el Ejecutivo devuelve observada, o si no la promulga pero, ¿a quién le hacemos caso, hay un gobierno supranacional liderado por la Corte IDH? A mí me parece que eso no es correcto", declaró al programa “Al final del día” de Canal N.

Schialer expresó su respaldo al pronunciamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el que también se criticó el proceder de la corte interamericana por emitir su resolución contra la ley de amnistía al considerar que atenta contra la búsqueda de justicia de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

“La Corte IDH pretende abortar un proceso que es legítimo y constitucional. Se está arrogando funciones que no tiene porque ni siquiera es una autógrafa”, dijo este 30 de julio al comentar que, hasta ese momento, el Parlamento todavía no había remitido la ley al Ejecutivo

Según el canciller, lo que la corte debería hacer es, una vez promulgada una ley, analizarla y escuchar en un debido proceso cómo es que podría o no afectar a los casos Barrios Altos y La Cantuta.

En esa línea, Schialer recordó que actualmente hay una comisión que está evaluando la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o, en su defecto, qué cambios se deberían impulsar en este último.

“El Perú y muchos países latinoamericanos están absolutamente defraudados de cómo este sistema, que es central para promover y proteger los derechos de las personas, está actuando de una manera más política que técnica”, acotó.