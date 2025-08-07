El canciller Elmer Schialer le recomendó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, con quien está realizando una visita a Japón desde el 5 de agosto, que no declare “por el momento” sobre el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y sus recientes amenazas d acciones a tomar en desconocimiento de la soberanía peruana en la isla Santa Rosa de Loreto.

En declaraciones a Canal N, reconoció que él le propuso a la mandataria peruana que no comente la situación con Colombia. “Por el momento no”, comentó.

“Le he recomendado que, por el momento, sería mejor no hacer ninguna declaración que pueda ser tomada de una manera incorrecta, sea leída absolutamente de manera equivocada y, más bien, dejar que las diplomacias de los dos países empiecen a funcionar y accionar”, explicó.

Este miércoles, en su más reciente pronunciamiento en la que son varias publicaciones en redes sociales desconociendo la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa de Loreto, Gustavo Petro dijo que iniciará un proceso para “reivindicar la frontera sur de Colombia en Leticia”.

“Tenemos desacuerdo con la acción de apropiarse un territorio surgido en el río Amazonas por ley peruana, sin tener en cuenta la opinión de Colombia. Solo con eso, Perú violó el tratado de Río de Janeiro de 1934 que es ley de nuestra república. Buscaremos conversar en la instancia creada por el tratado y si Perú no quiere vamos al derecho internacional”, dijo el presidente de Colombia.

Elmer Schialer dijo que el Perú promoverá una reunión de la Comisión Mixta permanente para la Inspección de la Frontera Peruano-Colombiana (Comperif) como vía para bajar las tensiones por la situación con el vecino país.

“Por eso es que la presidenta Boluarte ha decidido no entrar en un diferendo verbal mediático y más bien dejar que la diplomacia funcione”, reiteró el canciller.