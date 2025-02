El canciller Elmer Schialer afirmó este martes que la decisión para designar al exministro Julio Demartini como embajador del Perú ante el Vaticano es de la presidenta Dina Boluarte, e indicó que él no ve ningún impedimento para este nombramiento.

En una entrevista a RPP, el ministro fue consultado sobre la información publicada por El Comercio la semana pasada, donde se detalla que Boluarte estaría evaluando nombrar a Demartini como embajador.

“Esta es una potestad, por supuesto, del Gobierno y específicamente de la presidenta de la República, el nombrar agentes diplomáticos en el extranjero”, respondió para luego reconocer que ha visto esta información en los medios, aunque evitó confirmar si la mandataria ya tiene una decisión tomada.

“Es verdad, es algo que he leído en la prensa y lo voy a tratar con la señora presidenta. Yo no veo ningún impedimento legal para que el señor Demartini pueda ser nombrado como embajador del Perú ante la Santa Sede. Esto es algo que lo veremos con la presidenta por los canales oficiales”, agregó.

Elmer Schialer dijo que hablará con Dina Boluarte sobre posible designación de Julio Demartini como embajador. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Schialer minimizó los cuestionamientos contra la posible designación de Julio Demartini como embajador, luego de haber presentado su renuncia como ministro de Desarrollo e Inclusión Social tras ser incluido en una investigación por irregularidades en el programa Qali Warma.

Según el canciller, “lo uno no tiene nada que ver con lo otro”, y dijo que lo único que él evalúa es que la representación del Perú en el extranjero sea “impecable”, especialmente ante el Vaticano.

“Creo que son presunciones. No está señalado internacionalmente”, comentó cuando se le mencionó que fuera del Perú podría considerarse a Julio Demartini como un investigado por la justicia peruana.

Elmer Schialer insistió en que la decisión será de Dina Boluarte pero indicó que él también asumirá la responsabilidad.

“(Sobre Julio Demartini) un estupendo ministro, lo digo con toda sinceridad lo que he visto, y esto es algo que por supuesto la presidenta toma la decisión pero no me quita la responsabilidad que compete. Es muy importante y yo siempre la asumiré”, explicó.