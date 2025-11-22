El canciller Hugo de Zela afirmó que el Gobierno está fortaleciendo de manera urgente las medidas de resguardo y seguridad en las fronteras con otras naciones, ante los flujos de migrantes de los países de la región se han incrementado sustantivamente.

De Zela indicó en declaraciones a la agencia Andina que los temas migratorios ocupan la atención de las autoridades “en forma creciente”.

El ministro aseguró que se están fortaleciendo las coordinaciones con otros sectores del Gobierno peruano que se ocupan de este tema. "Vamos a disponer que se fortalezcan las medidas de resguardo y seguridad en nuestras fronteras“, garantizó y luego explicó que el país ha recibido más de un millón y medio de migrantes en años recientes.

Hugo de Zela precisó que, ante la situación actual, las capacidades nacionales se encuentran desbordadas. "No estamos en condiciones de continuar recibiendo un número importante de migrantes“, recalcó.

El canciller indicó que el fenómeno migratorio que experimenta el país es un problema que afecta a varios países vecinos. Por consiguiente, Perú incrementará sus coordinaciones con estas naciones para que la situación pueda ser manejada de manera colectiva.

Adicionalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores está reforzando las coordinaciones con los organismos internacionales que se ocupan de los asuntos migratorios y de refugiados. El canciller concluyó afirmando que no se escatimarán esfuerzos para resguardar las fronteras peruanas.