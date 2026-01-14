El canciller Hugo de Zela evitó comentar sobre la reunión no registrada entre el presidente de la República, José Jerí, y un empresario chino en un chifa el 26 de diciembre del 2025, y dijo que hay que esperar las explicaciones que brindará por escrito ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

“Creo que no hay que apresurarnos a sacar conclusiones. Creo que hay que esperar las explicaciones que ha ofrecido dar a la Comisión de Fiscalización, y hasta ese momento debemos aguardar a ver cómo se desarrollan las cosas”, dijo ante la prensa este miércoles.

En un evento de la Cancillería con representantes de la OEA para la firma de convenios hacia la transparencia de las elecciones generales del 2026, el ministro dijo que no han conversado sobre este reportaje emitido el domingo en “Punto final” que revela el encuentro del mandatario en un local al cual se trasladó luego de las 10:30 p.m. del 26 de diciembre último usando el “cofre”.

“Este no es un tema que hayamos discutido con los ministros. Yo estuve ayer en Palacio (...) con el presidente y el presidente del Consejo de Ministros. Estuve conversando con ellos de la manera más normal y fluida. Ahí no hay ninguna discrepancia de ningún tipo”, señaló cuando se le preguntó sobre supuestas diferencias al interior del Ejecutivo.

Hugo de Zela reiteró que hay que esperar las respuestas que brindará Jerí ante Fiscalización, donde han solicitado por escrito explicaciones del mandatario.

En otro momento, el canciller aseguró que el Gobierno mantiene su posición de no otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo condenada por el golpe de Estado del 2022.

“Todavía no hay ningún cambio en la posición que he expresado públicamente. En este momento nos encontramos haciendo consultas con otros países miembros de la OEA para valuar nuestra propuesta que el comité jurídico interamericano evalúe la utilización de la Convención de Caracas y nos brinde una orientación de cómo aplicarla”, aseveró.