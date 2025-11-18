El canciller Hugo de Zela anunció que viajará a Washington, Estados Unidos, a más tardar a inicios de diciembre para presentar con carácter de urgencia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la propuesta peruana que busca modificar los procedimientos de concesión de asilo político en la región, luego que Betssy Chávez recibiera asilo del Gobierno de México e ingresar a la embajada de dicho país en Lima.

“Yo ya inicié las consultas. He tenido varias reuniones ahora. Probablemente, como máximo, diría yo a comienzos de diciembre estaré en Washington para hacer esta propuesta específicamente, y pediríamos que se trate con la urgencia que el caso requiere”, dijo este lunes en entrevista a CNN.

La presentación de la propuesta peruana ante la OEA busca agilizar el debate en la instancia internacional. De Zela precisó que la estrategia central que llevará a Washington busca la modificación del régimen de asilo diplomático y promover un cambio que obligue a los gobiernos que conceden asilo a requerir previamente información jurídica al país de origen del solicitante, reformando así la Convención de Caracas de 1954.

El ministro explicó que la principal preocupación es que el asilo a Chávez se dio sin que se solicitara información oficial sobre su situación judicial. Subrayó que, de acuerdo con el procedimiento, “el Gobierno que lo va a dar debe pedirle al país de origen información sobre su situación judicial. Eso no ha ocurrido en este caso”.

“Hemos decidido demorar la consideración del salvoconducto para tener tiempo de hacer consultas con otros países de la región, de la OEA particularmente, para ver si esta convención se adecúa a la realidad de hoy”, precisó el ministro.

Tras reiterar que para el Gobierno peruano no procede que se otorgue asilo a una persona procesada por delitos comunes, De Zela descartó categóricamente la posibilidad de irrumpir en la embajada de México para arrestar a Betssy Chávez. “Ni siquiera lo estamos considerando y no va a ocurrir en este caso”, aseveró.

Hugo de Zela confirmó de esta manera la posición que ya había expresado con anterioridad el Ejecutivo, cuando el presidente José Jerí confirmó que iban a postergar la decisión sobre otorgar o no un salvoconducto a la exministra del gobierno de Pedro Castillo, y que mientras tanto “no puede salir del país ni viajar a México”.

El mandatario había manifestado que Perú, si bien reconoce los tratados internacionales, es consciente de los defectos que tiene el sistema internacional en materia de asilo, punto que respalda la necesidad de las modificaciones propuestas por la Cancillería.