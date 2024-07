Javier González-Olaechea, canciller peruano, consideró a Edmundo González Urrutia como “presidente electo legítimo” de Venezuela tras las elecciones realizadas el último domingo y en las que fue declarado ganador Nicolás Maduro en medio de cuestionamientos y denuncias de fraude.

“El señor González es el presidente electo legítimo de Venezuela”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores en una entrevista dada al periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN en Español.

“Lo desconocemos (al régimen de Nicolás Maduro) desde el momento en que nos hemos pronunciado sobre el fraude. No hay manera que salga del poder”, agregó.

El canciller peruano no descartó que se rompan las relaciones diplomáticas con Venezuela. “No es nuestro deseo, pero no es descartable. Siempre hay un nivel de escalamiento y la diplomacia, justamente, sirve para ir midiendo y evaluando que es lo que sirve a los intereses del país y en este caso a los intereses de los demócratas americanos”, manifestó.

Javier González-Olaechea dio a conocer que varias cancillerías de diversos países se han organizado y agrupado en un chat para coordinar las acciones frente a lo ocurrido en Venezuela.

“Somos muchas cancillerías que estamos bajo una permanente coordinación en un mismo chat, de manera que esto se hace público porque la defensa tiene que ser grupal y bajo la línea de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la condena a todo tipo de violaciones y, más aún, de violencia anunciada de una manera matonesca por parte del régimen de Maduro”, expresó.