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El rey Felipe VI conversó con el canciller Carlos Pareja en Costa Rica. (Foto: Cancillería)
El rey Felipe VI conversó con el canciller Carlos Pareja en Costa Rica. (Foto: Cancillería)
Por Redacción EC

El canciller Carlos Pareja informó que el rey Felipe VI de España expresó su deseo de asistir a la toma de mando del nuevo gobierno peruano, tras haber conversado con él en San José, Costa Rica, durante los actos oficiales de transmisión de mando en ese país.

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