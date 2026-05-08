El canciller Carlos Pareja informó que el rey Felipe VI de España expresó su deseo de asistir a la toma de mando del nuevo gobierno peruano, tras haber conversado con él en San José, Costa Rica, durante los actos oficiales de transmisión de mando en ese país.

El ministro conversó con el el soberano español y este último mostró interés por el desarrollo de las elecciones y el proceso democrático nacional.

#NoticiasTorreTagle | El canciller Carlos Pareja conversó con S.M. el Rey Felipe VI en el marco de los actos con motivo de la transmisión del mando en Costa Rica. El Rey mostró su interés por el proceso democrático de nuestro país y expresó su deseo de estar presente en los actos… pic.twitter.com/2jF4MoNB98 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 8, 2026

El monarca manifestó su voluntad de viajar a Lima para la ceremonia del 28 de julio. Este gesto busca fortalecer los vínculos históricos y diplomáticos entre ambas naciones.

El canciller Pareja respondió que el rey será muy bienvenido en el territorio peruano. El ministro aseguró que la presencia del monarca español tendrá una alta valoración por parte del Estado.

El titular de Relaciones Exteriores viajó a Costa Rica desde el 7 de mayo para participar en una agenda oficial de actividades. El Gobierno autorizó este viaje para estrechar lazos con las nuevas autoridades costarricenses y otros líderes regionales. Durante la ausencia de Pareja, el premier Luis Arroyo asumió las funciones del despacho de Cancillería.

La misión oficial facilita el desarrollo de reuniones bilaterales para posicionar la agenda exterior peruana. Pareja también sostuvo encuentros con presidentes de otros países para discutir temas de cooperación y comercio. La delegación nacional busca asegurar el respaldo internacional antes del cambio de mando presidencial.