El canciller Hugo de Zela resaltó, en declaraciones a El Comercio, la propuesta de parte del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos para impulsar la inclusión del Perú como aliado principal no miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Es una decisión política de la Administración Trump de significativa relevancia, porque ratifica la confianza de los EE.UU. en el Perú como aliado estratégico en la región en materia de seguridad y defensa”, indicó este sábado.

Según el ministro, ser considerado como Aliado Principal No Miembro de la OTAN (MNNA, por sus siglas en inglés) “es una categoría privilegiada que tan solo una veintena de países en el mundo ostentan”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto que Perú sea considerado un aliado estratégico no perteneciente a la OTAN para fortalecer la cooperación en defensa y profundizar el vínculo bilateral en seguridad nacional.

La Cancillería peruana presentó este diálogo como parte de una relación basada en intereses comunes de seguridad, ya que una inclusión de este tipo significa un mayor nivel de cooperación política y militar con Estados Unidos.

Hugo de Zela detalló a este medio que Donald Trump deberá seguir un procedimiento para que formalmente Perú pase a ser aliado de la OTAN, que implica notificar al Congreso con 30 días de anticipación sin que se requiera de una votación parlamentaria. “Únicamente se pone en conocimiento por si existe alguna objeción de algún congresista o grupo de congresistas. Luego de 30 días de la notificación, que ocurrió el jueves pasado, el Presidente Trump puede decidir realizar la designación”.

Una vez que se concrete la formalización de Perú como aliado principal no miembro de la OTAN, el ministro indicó que permitiría al país tener beneficios como acceso prioritario a material de defensa estadounidense, firmar acuerdos de capacitación operativa, a tecnología satelital, el desarrollo de proyectos de investigación en materia de defensa, entre otros.

En esa línea, aseguró que la cooperación con Estados Unidos se enfocará en el objetivo común de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, así como contra el narcotráfico y otras amenazas en el continente.

“La asociación estratégica en seguridad y defensa ha derivado en acciones concretas como la firma del Acuerdo de Interceptación Aérea, la donación de nueve helicópteros Black Hawk para nuestra PNP y, muy recientemente, la visita del equipo de asesores estadounidenses en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, liderado por una alta autoridad del FBI”, resaltó De Zela.