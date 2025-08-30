La Cancillería emitió un comunicado rechazando las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien este viernes respaldó a Pedro Castillo, quien está siendo procesado y cumple prisión preventiva por el golpe de Estado del 2022.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresa su rechazo absoluto a las declaraciones de la señora Claudia Sheinbaum, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, que violan flagrantemente los principios consagrados en la Carta de la Organización de Estados Americanos y reflejan su desconocimiento total de la realidad peruana, de su Constitución y de su ordenamiento jurídico“, indicaron este sábado.

La Cancillería se pronuncia en contra de las acciones de Claudia Sheinbaum.

La mandataria mexicana sostuvo una reunión con uno de los abogados internacionales de Castillo Terrones, Guido Croxatto, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

“Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”, señaló la presidenta Sheinbaum, para luego agregar que la Organización de Naciones Unidas (ONU) debería actuar en respeto a los derechos humanos y la justicia a favor del golpista.

La Cancillería, en respuesta, recordó que Pedro Castillo no es perseguido político y que está siendo enjuiciado por el mensaje a la Nación en el que anunció el golpe de Estado de diciembre del 2022 que implicó la disolución del Congreso y la reorganización de los otros poderes autónomos del Estado.

“Estos hechos constituyeron un golpe de Estado fallido y el quiebre manifiesto de la institucionalidad democrática, que fue debidamente sancionado conforme a las leyes peruanas”, recordó el ministerio.

En esa línea, la Cancillería dijo que “repudia esta posición ideologizada” por parte de la mandataria Sheinbaum de tratar de mostrar a Pedro Castillo como un perseguido político, y advirtió que la misma ONU reconoció en el 2022 el golpe de Estado como tal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú repudia esta posición ideologizada, que contradice los principios básicos del derecho internacional, en particular el respeto a la soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.