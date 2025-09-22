El Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso la reincorporación del embajador Fortunato Quesada Seminario. Esto por orden de un fallo judicial que anuló su destitución y las sanciones administrativas que pesaban en su contra desde 2018.

La medida se oficializó mediante una resolución ministerial firmada por el canciller Elmer Schialer.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE REINCORPORA A QUESADA:

Quesada fue destituido en el 2018 luego de que, mediante un proceso interno, se le responsabilizara de faltas graves por presunto maltrato laboral y hostigamiento, ocurridos durante su gestión como embajador de Perú en Israel.

Proceso

En 2023, el Décimo Séptimo Juzgado de Trabajo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró nulas las resoluciones que dispusieron su destitución y ordenó retrotraer el proceso disciplinario al inicio, bajo el argumento de irregularidades en el trámite.

La decisión fue ratificada en segunda instancia en marzo de 2024. Luego, en abril de 2025, la Corte Suprema declaró improcedente un recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, dejando firme la sentencia.

La defensa legal de Quesada, a cargo del abogado Enrique Ghersi, argumentó que fue víctima de un montaje y que la decisión de destituirlo infringió la Ley del Servicio Diplomático y la Constitución.

La resolución ministerial firmada por Schialer cumple con el mandato judicial: reincorpora al embajador en el escalafón diplomático, deja sin efecto su destitución y dispone que el procedimiento disciplinario se reinicie desde cero.

Una fuente consultada por El Comercio precisó: “¿Por qué ganó en la Corte Suprema? Porque se determinó que se violó el debido proceso y hubo grabaciones ilegales”.

La misma fuente aseguró que está pendiente determinar qué medidas adoptará la Cancillería respecto a los funcionarios que promovieron la destitución en 2018.