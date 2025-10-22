La Cancillería retiró del cargo de representante del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al expresidente del Consejo de Ministros de Dina Boluarte, Gustavo Adrianzén, así como a otros embajadores que fueron nombrados durante el gobierno anterior.

Con firmas del canciller Hugo de Zela y del presidente José Jerí, presidente del Congreso que asumió como jefe de Estado tras la vacancia de Boluarte, el Ejecutivo dio por terminadas las funciones de Adrianzén Olaya como Representante Permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas en EE.UU.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El exprimer ministro había sido designado en este puesto el 4 de julio del 2025, luego que Boluarte lo reemplazara por Eduardo Arana.

Cancillería retira a diversos embajadores del gobierno de Dina Boluarte.

La Cancillería también dispuso la salida de otros embajadores nombrados durante el gobierno anterior.

Entre ellos se encuentra el caso de José Luis Sardón, exmagistrado del Tribunal Constitucional que había sido nombrado representante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 1 de abril del 2024.

Asimismo, Luis Juan Chuquihuara Chil, nombrado como representante del Perú ante Organismos Internacionales con sede en Suiza desde marzo del 2025, fue objeto de una resolución que dio por terminadas sus funciones.

El exministro Alfredo Ferrero, nombrado por el gobierno de Boluarte como embajador extraordinario del Perú ante los Estados Unidos el 26 de febrero del 2026 también fue sacado de este puesto.

La Cancillería también dio por terminadas las funciones de Carlos Hakansson Nieto, exasesor de Dina Boluarte y luego nombrado el 1 de marzo del 2024 como embajador peruano ante Costa Rica; y de Javier Manuel Paulinich, quien asumió desde diciembre del 2022 diversas embajadas en India ,Sri Lanka, Nueva Delhi, Bangladesh y Maldivas.

Finalmente, Ernesto Moisés Pinto Bazurco Rittler fue retirado de las embajadas que asumió desde el 2024 en Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia.