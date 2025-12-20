Candidato de Podemos Perú involucrado en caso de violación

Herminio Daga Salgado, comerciante y minero informal, postula con el número 3 de la lista de diputados por Podemos Perú para Huánuco con un grave antecedente: fue denunciado en el 2021 por tocamientos indebidos a una menor de edad. La denuncia fue puesta en conocimiento a la fiscalía de Huánuco, la misma que dispuso una investigación por el delito de violación sexual.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El 28 de abril del 2021, Noimi Esteban Esquebel, de 30 años de edad, se acercó en horas de la noche a la central de la Unidad de Emergencia de la Policía de la ciudad de Huánuco para interponer una denuncia contra Herminio Daga Salgado, su cuñado.

MIRA TAMBIÉN: Militantes de AP denuncian que exdirigente implicada en irregularidades en primarias ingresó a local partidario con trabajadores de Ilich López

Noimi Esteban comunicó inicialmente a los efectivos que su hija, de 12 años de edad, le había revelado que su tío le había realizado “tocamientos indebidos” mientras se trasladaban en su vehículo, a la altura de la avenida la Alameda de Huánuco. La menor contó que “su tío la besó y le tocó las piernas”.

Cuando los efectivos policiales procedieron a entrevistar a la menor de edad, confirmaron la versión dada por su madre. Todo esto fue registrado en una denuncia policial a la cual tuvo acceso la Unidad de Investigación de este Diario.

Extracto de la denuncia policial presentada por la madre de la niña en contra de Herminio Daga Salgado

Inmediatamente después del hecho denunciado por madre e hija, la policía se dirigió a la vivienda del empresario localizada en la cuadra 6 de la avenida Heraclio Tapia León. En la ubicación, Daga Salgado fue detenido y conducido al Departamento de Investigación Criminal de Huánuco. El acusado negó los hechos atribuidos por la menor desde un inicio, según el recuento realizado por uno de los agentes policiales.

La denuncia policial derivó en una investigación en la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Huánuco. Tras las primeras diligencias, la acusación por tocamientos indebidos derivó a una investigación por posible “violación sexual de menor de edad mediante acceso carnal”. Según los registros del Ministerio Público, la denuncia sigue como “pendiente”; es decir, no se ha formalizado.

Carpeta sobre violación a menor sigue en calidad de pendiente en la fiscalía de HUánuco.

Enrique Herrera Mozombite, padre de la menor, ratificó a este Diario que su expareja presentó la denuncia, pero que la investigación no avanzó porque –según dijo– la madre habría recibido dinero. Este Diario también buscó contactarse, durante la semana, con Noimi Esteban pero no respondió.

En su defensa, Herminio Daga afirmó, en un primer momento, que “ya no recuerda el caso”. Luego, sostuvo que fue un “tema de familia” usado por “supuestos delincuentes para chantajearme por un poco de dinero”. “Nunca le tomé importancia y se retira por sus propios medios [la denuncia], porque fue una cuestión de calumnia”, agregó.

Además… minero informal y candidato En Huánuco, Daga posee un predio en una colina que se usa como mirador turístico. Tiene además un derecho minero a su nombre y otro en el Reinfo como Corporación Daga, que explota la unidad Daga El Dulce2019.

Otros polémicos candidatos de Podemos Perú

Amado Romero Rodríguez, candidato por Madre de Dios

Candidato que va con el número 1 por la lista de senadores de Madre de Dios. Fue un legislador que en el 2011 fue acusado de cobrar regalías a mineros informales. Al exdirigente de la Confederación Minera de Madre de Dios se le levantó la inmunidad parlamentaria para que sea procesado por supuesto delito ambiental.

Edgar Tello Montes, a la reelección

Congresista Edgar Tello postula a la reelección por Podemos Perú. Ingresó por Perú Libre.

Es investigado junto con otros parlamentarios, por presuntamente haber usado su función en favor de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides. Tello Montes fue incorporado en la investigación que se le sigue a Benavides Vargas por haber conformado una organización criminal que se extendió hasta el Congreso

Heidy Juárez Calle, investigada por mochasueldo

La congresista de Podemos Perú que se lanza a la reelección para diputada por Piura es investigada por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos luego de que se revelara que habría cobrado diezmos y otros cobros ilegales a los trabajadores de su despacho congresal.

José Luna Gálvez, acusado de liderar organización criminal

José Luna Gálvez, líder y congresista de Podemos Perú, es investigado por presunta organización criminal (Foto: Andina)

El fundador y líder de Podemos Perú aún sigue investigado por liderar una organización criminal dedicada a manipular la inscripción y funcionamiento de agrupaciones políticas y de entidades del sistema electoral, que habría mantenido su influencia hasta concretar la inscripción de Podemos Perú en el 2018.