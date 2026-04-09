La mayoría de candidatos a la Presidencia de la República cerrará su campaña en distritos estratégicos y plazas simbólicas de Lima este jueves, en la antesala del silencio electoral, luego de recorrer distintas regiones del país.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) celebrará un mitin en Villa El Salvador, uno de los distritos más populosos de Lima sur. Se trata del mismo lugar donde concluyó su campaña de segunda vuelta en el 2021, en la que fue derrotada por Pedro Castillo.

La lideresa del fujimorismo llegaría a la capital este mismo jueves, tras una gira por el norte del país que incluyó actividades en San Martín, Piura y Lambayeque. En esas regiones encabezó mítines y encuentros con simpatizantes, en una estrategia orientada a consolidar respaldo en el norte.

López Aliaga cierra en Jesús María

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) encabezará su cierre de campaña en la avenida de la Peruanidad, en el Campo de Marte, ubicado en el distrito de Jesús María. En los días previos, ha intensificado sus actividades en distintos puntos de la capital y en el norte del país.

El miércoles recorrió el mercado Caquetá, en San Martín de Porres, y posteriormente lideró un mitin en Gamarra, en La Victoria, uno de los principales emporios comerciales del país. En este último distrito aseguró que terminará con las extorsiones en el primer año de un eventual gobierno.

“Vamos a acabar con la extorsión y el sicariato en tres meses o máximo en seis meses”, dijo. Añadió que, de llegar al poder, se dedicará “personalmente a comandar a la Policía Nacional” desde el 28 de julio.

Belmont y Sánchez en el Centro de Lima

Algunos candidatos decidieron adelantar sus cierres de campaña. Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, concluyó sus actividades el martes con un mitin en la plaza San Martín, en el Centro de Lima. Allí apeló a un discurso nacionalista.

Luego de ese evento, la Municipalidad de Lima aseguró el miércoles, mediante un comunicado, que el Centro Histórico es una zona intangible, “por lo que está prohibido el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad y/o la salud pública”.

No obstante, horas después Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) cerró su campaña en la plaza Dos de Mayo. En la actividad hubo varias referencias al expresidente Pedro Castillo, preso en el penal de Barbadillo por el golpe de Estado de diciembre del 2022.

Con ello, Belmont y Sánchez optaron por espacios emblemáticos de la capital, históricamente asociados a movilizaciones políticas.

Álvarez apuesta por Lima Este

El candidato Carlos Álvarez (País para Todos) tiene previsto cerrar su campaña en el distrito de Lurigancho-Chosica, en Lima Este. Así lo señaló a El Comercio el excongresista Juan Sheput, quien postula al Senado con esa agrupación.

En tanto, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) cerrará su campaña con un mitin en las inmediaciones de su local partidario, ubicado en la avenida Paseo Colón, en el Cercado de Lima.

Previamente, el postulante estuvo en Arequipa, donde sostuvo que su candidatura cuenta con un importante respaldo entre jóvenes.

López Chau en plaza Dos de Mayo

El candidato Alfonso López Chau (Ahora Nación) también eligió la plaza Dos de Mayo para su cierre de campaña, programado para este jueves. En los días previos, recorrió diversas regiones del sur, entre ellas Cusco.

Durante su paso por Cusco, estuvo acompañado por Mirtha Vásquez, expresidenta del Congreso y del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, quien actualmente postula al Senado con su partido.

La candidata Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) cerrará su campaña en el distrito de San Juan de Lurigancho, en un encuentro que reunirá a sus postulantes al Congreso, militantes y simpatizantes.

En los últimos días, ha desarrollado actividades proselitistas tanto en Lima como en regiones como Amazonas y Cajamarca, priorizando espacios de diálogo directo con la ciudadanía.

Acuña cierra en Trujillo

A diferencia de la mayoría de candidatos, César Acuña (Alianza para el Progreso) decidió cerrar su campaña en la explanada del coliseo Gran Chimú, en Trujillo.

En los últimos días estuvo visitando regiones de sur a norte.

Por su parte, Carlos Espá (SíCreo) cerró su campaña el martes en el distrito de Barranco. Durante el evento reiteró que, de llegar al gobierno, impulsará el cierre de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao.

Su propuesta se enmarca en una agenda de reformas institucionales que planteó a lo largo de la campaña.

Otros candidatos

En el grupo de otros postulantes, José Williams, de Avanza País, realizó su mitin de cierre el miércoles en el distrito de Ate. En tanto, Fiorella Molinelli, de Fuerza y Libertad, concluirá sus actividades proselitistas este jueves en La Victoria.

A partir de la medianoche del jueves, entrará en vigencia la prohibición de actos proselitistas. Con este se iniciará un periodo de reflexión ciudadana.