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Resumen

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La mayoría de candidatos a la Presidencia de la República cerrará su campaña en distritos estratégicos y plazas simbólicas de Lima este jueves, en la antesala del silencio electoral, luego de recorrer distintas regiones del país.

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