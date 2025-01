El capitán PNP Junior Izquierdo, principal implicado en las investigaciones contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue reasignado para que abandone la división que ocupaba en Lima y sea trasladado a la región de Moquegua.

Así se detalla en la resolución a la que tuvo acceso El Comercio emitida por la Policía Nacional hoy jueves 16 de enero con las firmas del comandante general PNP Víctor Zanabria, además del general PNP Gregorio Villalón (director de Recursos Humanos) y el coronel PNP Miguel Mejía (jefe de División de Movimiento y Recursos Humanos).

La resolución de la Comandancia General de la PNP 12-2025-CG PNP/SECEJE-DIRREHUM se basa en un informe presentado el día anterior, 15 de enero, emitido por la División de Movimiento de Recursos Humanos que propuso la reasignación de cargos por “necesidad de servicio”.

Junior Izquierdo es reasignado de Lima a Moquegua.

Con esto, se fundamentan cuatro reasignaciones con costo para el Estado, entre ellas la del capitán PNP Izquierdo Yarlequé quien deja la Dirección Nacional de Orden y Seguridad con sede en Lima, donde había sido asignado a la División de Seguridad de Penales.

El capitán formalmente fue trasladado a la División de Policía Comunitaria de la Región Policial de Moquegua.

Además de él, otros tres capitanes de la policía fueron reubicados en regiones como el Vraem, La Libertad y Cajamarca.

Adicionalmente, la misma resolución detalla la reasignación sin cotos para el Estado de otros 29 policías desde capitanes hasta alférez.





Junior Izquierdo y sus vínculos con Juan José Santiváñez

El capitán PNP Junior Izquierdo ha sido el protagonista de las investigaciones que abrió el Ministerio Público contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al haber sido quien entregó audios y mensajes donde le pide diversos favores como controlar periodistas o entregar información vinculada a la investigación contra el hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, a mediados del 2024.

Recientemente, y como consecuencia de una de estas investigaciones por presunto abuso de autoridad, la Fiscalía de la Nación pidió con un plazo de 48 horas al ministro Santiváñez que entregue el chip de su celular y su cuenta de iCloud para poder acceder a sus conversaciones con Izquierdo Yarlequé. Esto, luego que su abogado hiciera entrega de un equipo que había sido formateado y que no tenía chip.

“Mi patrocinado no ha creado ninguna voz, no ha inventado nada. Por eso exhorto al ministro del Interior, quien nada debe, nada teme, señor ministro. Entregue la información que le ha pedido la fiscalía. La fiscalía no le ha pedido su teléfono celular, le ha pedido la información que contiene su teléfono celular solo en el extremo de la comunicación con el capitán Izquierdo”, aseguró a RPP el abogado de Junior Izquierdo, José Carlos Mejía.

Sin embargo, el ministro Juan José Santiváñez confirmó este jueves que no entregará su cuenta de iCloud a pesar del requerimiento fiscal.

“Si la fiscal quiere enterarse de mi vida, mejor que me visite y me pregunte, pero bajo ningún concepto a través de un usuario y contraseña de mi iCloud”, advirtió ante la prensa al cuestionar a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.