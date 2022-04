El cardenal Pedro Barreto acudió este miércoles al Palacio de Gobierno mientras el presidente de la República, Pedro Castillo, participaba en la sesión del Consejo de Ministros con los miembros del Gabinete encabezado por Aníbal Torres.

El arzobispo de Huancayo acudió acompañado por el congresista de la bancada Perú Democrático, Guillermo Bermejo, y ambos entraron a Palacio de Gobierno sin dar declaraciones a la prensa.

Hace tres días, antes de iniciar la ceremonia tradicional por Domingo de Ramos, el cardenal aseguró que la política debe usarse en beneficio de la sociedad, para luego cuestionar las personas del entorno del presidente Pedro Castillo.

“En este tiempo hubo comentarios negativos, muchos se sienten defraudados porque apostaron por un profesor rural con el que creíamos que todos podíamos aspirar a una nueva situación”, aseveró.

“Pero hubo muchos signos de corrupción en su entorno, no solo del partido, sino en su entorno personal, el pueblo está cansado de las ambigüedades y de este uso del poder político para beneficios de grupos y no de la sociedad, la política es buscar el bien común”, agregó.

Pedro Barreto solicitó que la sociedad civil se una para rechazar la violencia y renovar la política con personas sin cuestionamientos.

“Que no entren delincuentes al ejercicio de la política, y digo delincuentes porque muchos están acusados de que no respetan a la mujer, ese es el clamor de la gente, los políticos tienen que ser personas honestas y servir, no servirse. Invoco a la sociedad se una por la paz y la justicia”, comentó.