El alcalde de Surco, Carlos Bruce, confirmó su precandidatura para llegar a la Municipalidad de Lima en las próximas elecciones regionales y municipales del 2026 con su partido político, Somos Perú.

“Yo he tomado la decisión de postular internamente en mi partido para buscar la nominación para la candidatura a la alcaldía de Lima”, aseguró en declaraciones a Canal N este martes 19 de agosto.

Previamente, en declaraciones a El Comercio, el burgomaestre de Surco había adelantado que evaluaba esta posibilidad luego que el Congreso no aprobara la reelección para las autoridades locales y regionales.

“Los congresistas decidieron que la reelección será solo para ellos y no va a haber reelección para alcalde, por lo tanto aumenta la probabilidad de que nos vayamos a intentar postularnos como alcalde de Lima. Obviamente primero tengo que ganar una elección interna dentro de mi partido”, explicó a mediados de julio en el programa “Tenemos que hablar”.

Bruce reiteró que su primera opción habría sido tentar nuevamente la reelección en surco, pero evitó calificar su postulación como un “premio consuelo”.

“No, pero en Surco creo que hemos hecho un buen trabajo. Hay muchas cosas por hacer y es el distrito donde he vivido desde que tengo 4 años de edad, pero al no haber esta posibilidad de reelección, Lima por supuesto que es mi ciudad y la sufro como todos los limeños”, explicó.

El alcalde distrital reconoció que Somos Perú no es el “partido de derecha liberal” al que le hubiera gustado pertenecer.

“Avanza País parecía serlo pero creo que hoy día ya no lo es. En Somos Perú hay mucha tolerancia con respecto a las ideas liberales, es el partido en el que alguna vez estuve con Alberto Andrade como invitado, es un partido municipalista y lo que trabajo municipal se refiere, me parece que es un partido adecuado”, comentó.