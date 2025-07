El alcalde de Surco, Carlos Bruce, reconoció que hay una posibilidad de que sea candidato para la Municipalidad de Lima en el 2026, luego de criticar que el Congreso no haya aprobado la reelección para autoridades locales y de recordar que la decisión final será producto de una elección interna dentro de Somos Perú.

Entrevistado en el programa “Tenemos que hablar” de El Comercio, conducido por María Rosa Villalobos, Paola Villar y Martín Hidalgo, el burgomaestre dijo que lo ideal para él hubiera sido quedarse en la alcaldía de Surco.

“Los congresistas decidieron que la reelección será solo para ellos y no va a haber reelección para alcalde, por lo tanto aumenta la probabilidad de que nos vayamos a intentar postularnos como alcalde de Lima. Obviamente primero tengo que ganar una elección interna dentro de mi partido”, explicó.

Carlos Bruce señaló que el plazo para que Somos Perú defina las candidaturas a las alcaldías, incluyendo a Lima, sigue hasta los primeros meses del 2026 con miras a las elecciones regionales y municipales que se llevarán a cabo en octubre.

“Lo va a definir el cronograma final del JNE. Por ejemplo, la fecha de definición de candidaturas para las municipales ya obliga a tomar decisiones, tengo entendido que es en marzo del próximo año. Todo pasa por una elección interna y el partido lo decidirá”, reiteró.

Bruce comentó que, en caso pase a ser candidato a Lima, no dejará a un familiar como teniente alcalde de Surco y explicó que la encargatura se evaluará con Somos Perú “en su momento”.

“Me parece realmente un absurdo que no se haya permitido la reelección de alcaldes distritales. Es muy claro que si eres un mal alcalde no va a salir reelegido ni de vainas. Solamente saldrían reelegidos aquellos buenos alcaldes y si alguien está haciendo bien en el municipio, ¿por qué no permitir que se quede, a diferencia de los congresistas que uno no sabe ni por quién está votando?“, indicó.