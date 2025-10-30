El alcalde de Surco, Carlos Bruce, afirmó que la legisladora María Acuña (Alianza para el Progreso) “tiene que obedecer la ley como todos”, luego que la municipalidad distrital recuperara el espacio público invadido por la parlamentaria en la urbanización Los Álamos.

En declaraciones a Canal N, indicó que dicha diligencia se llevó a cabo “con toda energía” y remarcó que en este caso se trata de una representante de la patria que debería cumplir con las leyes.

El burgomaestre recordó que hace unos días personal de Acuña Peralta agredió físicamente a los trabajadores municipales cuando cumplían su labor y remarcó que “eso es algo que nosotros no podemos tolerar”.

“Por lo tanto, hemos actuado con toda energía para que esa congresista sepa que será congresista, pero tiene que obedecer la ley como todos y aquí está la autoridad municipal que fue elegida para poner en el distrito y ella tiene que acatar ese orden, le guste o no le guste”, expresó.

“En Surco será así, no sé cómo será en el norte, no sé cómo ella se maneje con sus propiedades en el norte, pero aquí en Surco acata las normas de todas formas y nosotros lo hemos impuesto por la fuerza”, agregó.

Bruce detalló que luego de la recuperación del terreno, se han colocado muros prefabricados en el límite que corresponde a la propiedad de María Acuña y en la noche se demolió parte de las construcciones.

“Lo que queda de la construcción está dentro de un proceso judicial, porque si demolemos también se cae la parte que es propiedad legal de ella. [En] eso tiene que darse una solución judicial, pero lo que es el terreno ya lo hemos recuperado”, subrayó.

El caso

La Municipalidad de Surco realizó una diligencia esta madrugada para recuperar espacios públicos en la urbanización Los Álamos, incluyendo los que habían sido ocupados por el domicilio de la congresista María Acuña.

La comuna distrital publicó el video de las acciones realizadas en la Urbanización Los Álamos con apoyo de la policía y personal de Serenazgo.

“Pese a los intentos por impedir la recuperación de áreas públicas, esta madrugada se colocaron muretes de delimitación que marcan el espacio que pertenece a todos los surcanos”, indicó.