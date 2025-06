Como periodista he visto el fenómeno político con mucha distancia, con mucha desconfianza, como seguramente lo ves tú también. Pero en el momento que salió elegido Pedro Castillo decidí que había llegado el momento de dejar ser un analista, un espectador, para tratar de interpretar ese afán de cambio que hay en la sociedad peruana. El triunfo de Castillo fue el resultado de 25 años de política fracasadas y que la gran mayoría ve al Estado como un enemigo.

—¿Fue un impulso o esa idea siempre estuvo rondando?

Siempre estuvo rondando, pero solía pensar que otros podían hacer ese trabajo. Es como cuando alguien se está ahogando en la playa y la gente empieza a gritar, pero nadie se mete. Todos gritan que venga el salvavidas hasta que alguien decide meterse y luego otros se meten para ayudar.

—¿Cree que en el Perú estamos gritando por una salvación?

Sí y el grito es fuertísimo. Estamos en el siglo XXI y hay varios millones de peruanos que no tienen agua, cuando es un derecho del siglo XIX. Hay un reclamo muy fuerte en la población, un sentimiento de protesta y de rechazo a lo que son 25 años de insensibilidad y hoy, con el tema de la inseguridad, es peor. Solamente por el hecho de tener un WhatsApp te has vuelto un blanco de la extorsión, del sicariato y, frente a eso la ciudadanía, sobre todo en las provincias, ve que el Estado no solamente es insensible sino también cómplice.

—Pero el abandono del Estado en provincias es inmemorial.

La diferencia es que estos 25 años han sido de gran prosperidad, que se pueden comparar con la época del guano. Es la prosperidad falaz de la que hablaba Basadre. En estos 25 años hemos dicho que tenemos más de US$80.000 millones de reservas internacionales y que este año, con Boluarte, vamos a llegar al 4% de crecimiento. ¿Y qué hacemos con eso? Las brechas son muy odiosas. Vas a los cerros y tienen agua entre comillas.

—¿Qué le pasó al Perú en estos últimos años?

Perdimos el rumbo, establecimos un modelo de crecimiento de chorreo. Nos vendieron la idea de que, si eres suficientemente paciente, esperabas y te amarrabas el cinturón, iban a pasar 20 años y te iba a chorrear. Pero eso no ha sucedido, porque existen comunidades muy desconectadas. La población está resentida y molesta con razón.

Carlos Espá, presidente del partido Sí Creo, en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Hugo Pérez / HUGO PEREZ

—¿En qué modelo cree?

En un modelo que va de abajo hacia arriba. En nuestro plan de gobierno hablamos de cinco columnas. La primera es secar el pozo de la corrupción. En segundo lugar, el tema de la formalización. Tercero, revisar el fracasado proceso de regionalización en tema de educación, salud y agua. El cuarto punto es la conectividad de la infraestructura y, el quinto, es el tema de la seguridad ciudadana. Creemos además que estas mafias que se han infiltrado dentro del Estado tenemos que romperlas con mucha valentía y decisión.

—Hablemos de inseguridad.

Si analizamos el ránking del número de policías por cada 100.000 habitantes el Perú está la media tabla a escala regional. No es falta de policía, el problema es la distribución. ¿Es necesario que un congresista tenga dos policías en la mañana, dos en la tarde? Me parece una falta de empatía con la gente que sufre y un desperdicio de dinero. En segundo lugar, hay un gravísimo problema de corrupción y, tercero, el famoso tema del dos por uno. Se entendía en la época del terrorismo, cuando la mayoría de los policías tenían que estar atrincherados porque venían los terroristas y los atacaban. ¿Pero hoy es necesario tener tantos policías metidos en la comisaría durmiendo? La respuesta es no.

—Ha dicho que a los criminales los mandará a Challapalca a morirse de frío.

Vamos a desarraigar a los cabecillas de organizaciones criminales. Sus audiencias serán por Zoom y no desde la carceleta. Los vamos a desarraigar, de toda su red de criminalidad y de complicidad.

—¿Por qué los gobiernos han dejado pasar tanto?

Hay una frase que lo sintetiza todo: cuando el Estado no combate la criminalidad es porque la criminalidad ha penetrado el Estado.

—¿Cuál es la garantía de su decencia? Estamos hartos de los políticos que nos mienten y que a la larga terminen en procesos penales.

El principal deber que tiene un político, y más aún un presidente, es rodearse de buenas personas. Si vas a designar a un Consejo de Ministros tu principal responsabilidad es elegir a las mejores personas, a las más capacitadas y a las más honestas.

—Los periodistas conocemos su pasado, pero mucha gente no sabe quién es Carlos Espá.

En este momento una fortaleza es ser desconocido. Hace dos días ha salido una última encuesta de Datum. El 65% de la gente responde que quiere votar por un desconocido. Están hartos de estos representantes de la política que han llevado a un pozo profundo y negro al Perú. Me siento muy cómodo de no aparecer en las encuestas con esa gente que es repudiada.

—¿Cree en las encuestas?

Creo que es una foto retocada del momento. Una foto con Photoshop.

—¿Cómo solucionamos la expansión de la minería ilegal que hoy es más fuerte que el narcotráfico?

Primero, hay que dividir minería legal e ilegal. Segundo, es la minería que destruye el medio ambiente. La Pampa, por ejemplo. Es ilegal. Es una herida abierta. Es lo que yo llamo un delito de ‘lesa ambientalidad’ por la contaminación por mercurio, una enfermedad invisible de la que nadie quiere hablar y que es igual que el Párkinson. En este momento se está produciendo un envenenamiento de miles de peruanos y veremos las consecuencias de aquí a 10 años y va a ser una cosa horrible.

—Todos quisieron limpiar La Pampa y nadie lo logró.

¿Cómo empezó todo? El señor Toledo dijo: “Vamos a darles un corredor minero en los linderos de la reserva de Tambopata”. Ese fue el corredor que luego se ha ido expandiendo y expandiendo. Eso fue una bajada de pantalones del Estado Peruano. Y ahora se quieren bajar los calzoncillos en Pataz. ¿Crees que el Estado no sabe perfectamente quiénes son los que mandan en La Pampa?

—Obvio que sabe, pero todos están pagados. Policías y ladrones pagados. ¿Cómo va a enfrentar esa criminalidad organizada?

Hay que ir detrás de los cabecillas, no la payasada de meter presos a tres o cuatro mineros que están siendo explotados.

—¿Usted es el candidato liberal que tanto se esperaba?

Agradezco mucho a mis amigos que son generosos y me dicen estas cosas, pero la verdad es que soy enemigo de las etiquetas. Yo pretendo interpretar y personificar ese reclamo de cambios radicales que la mayoría del pueblo peruano está exigiendo.

—Eso también piensan Cerrón, Bermejo y Bellido.

Yo busco el cambio real hacia adelante, hacia la reforma de segunda generación. En este momento solo hay reforma de primera generación, que fue lo que se impulsó en la década del 90 y estamos retrocediendo. Se trata de ir hacia la modernidad y no el cambio radical que hacia atrás y hacia la oscuridad que plantean Cerrón y todos los de izquierda.

—Incluido Vicente Alanoca.

He estado ya tres veces en Puno y me da mucha alegría la elección de Vicente Alanoca, que es una jugada muy inteligente de Verónika Mendoza. Ella se da cuenta que su único bastión está en Puno y ese es el bastión de López Chau. Hoy, Verónica le ha arruinado la película a López Chau y me alegra mucho. Hay una cosa muy importante en los izquierdistas, en los comunistas, y es el profundo desprecio a la inteligencia de la gente. Dentro de su dogmatismo desprecian a la gente. De lo que estos comunistas izquierdistas recalcitrantes no se han dado cuenta es que en el Perú se ha producido un cambio muy importante.

—¿Cuál es su lectura de todo lo ocurrido con las fiscales Espinoza y Benavides disputando la Fiscalía de la Nación?

Lo que está pasando en el Ministerio Público ahora es una batalla campal. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hemos visto en el Ministerio Público y lo que sería que la fuerza pública fuese a desalojar a una persona y que esa persona se vaya a la azotea y se amarra de un balón de gas y diga que explotará todo? ¿Cuál es la diferencia entre eso y meterse en la oficina y atrincherarse, con previa prendida de velas? No hay ninguna diferencia, pero el tema mayor es que son los grandes magistrados, las grandes autoridades. Es vergonzoso y la gente no es tonta.

—¿Vizcarra terminará preso?

No lo sé. Sí me llama la atención que para Vizcarra solo se pidan seis meses de prisión preventiva y a otros políticos, de frente, 36. En todo caso, el tema de fondo con Vizcarra es el manejo del COVID-19. Más de 200.000 muertos. El tema de fondo es el millón de vacunas de Pfizer que el gobierno norteamericano quiso donar al Perú porque éramos el número 1 en muertos y estas vacunas recién pudieron llegar con Sagasti. Es imperdonable que el oxígeno que la empresa privada quiso entregarle al gobierno se rehusara a recibir. Las pruebas rápidas y los falsos negativos. Todo eso tiene que ser investigado. Es muy grave que hayan muerto 200.000 peruanos en una pandemia, considerando que en la época del terrorismo (que fue más de una década) murieron 25.000. Acá murieron 10 veces más. Lo peor que le ha pasado al Perú ha sido Vizcarra. Lo que hizo durante la pandemia fue terrible.

—La Comisión de la Verdad y Reconciliación dice que murieron 69.000 peruanos.

Con una metodología muy extraña, ¿no? Yo no le creo mucho a la CVR porque había un sesgo ideológico. No se puede poner al mismo nivel a las Fuerzas Armadas y a la policía, que defiende al Perú, con un grupo terrorista que se alzó en armas contra todos. No tuvimos un conflicto interno armado, no había dos bandos, moralmente no están al mismo nivel.

"Creo que Keiko se encuentra en una encrucijada real"

— Uno de los candidatos que aparentemente menor control tienen es Phillip Butters. ¿Qué piensa de él?

Yo lo conozco a Phillip, no muy cercanamente. Una vez me entrevistó y fue muy generoso con su entrevista. Es un buen comunicador y no creo que sea tan rabioso ni tan sabelón como dicen.

— ¿Está en personaje?

Creo que está en personaje.

— ¿Y Carlos Álvarez?

A Carlos Álvarez le tengo aprecio personal, cuando salí de la televisión por el tema de Toledo, se solidarizó conmigo. Le tengo aprecio, pero creo que no está apto para ser presidente. Le falta preparación académica y profesional: es un buen cómico, pero la política y gobernar no es un tema de comicidad.

— ¿Porky?

Yo creo que está haciendo una buena tarea como alcalde y el tema del tren me parece un gran proyecto. Va a cumplir una tarea muy importante para miles de peruanos que necesitan transporte. Lo felicito, pero sí estoy en contra de todo lo que ha hecho con los peajes. Hoy tenemos esta demanda de US$1.700 millones y me parece que lo más responsable es que termine su mandato como alcalde, ver las obras que ha emprendido, inaugurarlas y quedarse para resolver el problema ante el Ciadi.

— ¿Keiko Fujimori debe lanzarse por cuarta vez?

Keiko es un signo de interrogación en la pared. Es una incógnita. Creo que se encuentra en una encrucijada real y está sometida a muchas presiones de su partido. La gente sabe que si ella no es candidata, ese partido desaparece. Con el fallecimiento de su padre, Keiko se siente muy responsable frente a su partido, pero yo le diría que debe sentirse más responsable ante el Perú.

— ¿Ser responsable ante el Perú es no presentarse?

Debería pensarlo: ha sido candidata tres veces, ha perdido todas en la segunda vuelta. Ella debe saber que ganar en una segunda vuelta será muy complicado.

— ¿Pedro Castillo y Dina Boluarte son lo peor que nos ha pasado en los últimos 25 años?

No. Lo peor que le ha pasado al Perú ha sido Vizcarra. Lo que hizo durante la pandemia fue terrible. Lo que hizo con la reforma política fue muy malo para el país.

— ¿Cree que la presidenta Boluarte termina su gobierno?

Espero que los congresistas tengan un mínimo de sentido común y permitan que termine su gobierno.

— ¿Pese a los actos indecentes?

Ella tiene que terminar su mandato y garantizar unas elecciones libres, transparentes y justas. A mí no me van a decir que un presidente que salga de este Congreso nos va a dar más garantías que la señora Boluarte. No es cierto.

— ¿Este Congreso es el peor que ha visto?

No, he visto peores. El Congreso de Vizcarra, con la primera mayoría del Frepap. Ese Congreso fue peor.