En diálogo con Siempre a las Ocho, con Milagros Leiva, el candidato presidencial del partido Sí Creo, Carlos Espá, cuestionó la conducta del mandatario José Jerí, a raíz de la difusión de videos vinculados a presuntas visitas clandestinas, y sostuvo que más allá de un posible montaje o “trampa”, lo central es el comportamiento que debe mantener quien personifica a la Nación.

“Podría ser eso [una trampa], hay maneras de interceptar y robarte las imágenes de las cámaras, hay tecnología para hacer eso. Pero yo, sinceramente, pienso que esa es la parte accesoria, la parte fundamental es que el presidente de la República personifica la nación y tiene que comportarse correctamente ”, mencionó.

“Un presidente no puede estar dando pie a ponerme la capucha, salir con los anteojos para ver si me toman o no me toman. Pórtate bonito, eres el presidente de la República, no hay zonas grises ”, agregó.

El aspirante presidencial afirmó que Jerí le faltó el respeto a la investidura y sostuvo que su gestión prioriza el marketing por encima de las responsabilidades propias del cargo.

“Totalmente [es una falta de respeto a la investidura presidencial], le falta el respeto no solamente en esas dos situaciones, sino en otras también. Él cree que ser presidente de la República es estar siempre vendido al tema de marketing. El señor puede ser insomne, puede estar trabajando hasta las dos de la mañana, pero si él se dedicara a trabajar realmente en las cosas importantes que le corresponden al presidente de la República, seguro tendría sus seis horas para dormir ”, expresó.

Espá también se refirió a la reunión del mandatario con el empresario chino Zhihua Yang y advirtió sobre la presencia de mafias que, según dijo, han penetrado el Estado. En ese contexto, afirmó que su eventual gobierno estaría abierto a la inversión extranjera siempre que se respeten los derechos laborales, el medio ambiente y la soberanía nacional.

“ Nosotros vamos abrir los brazos del Perú a los inversionistas de todos los países en la medida que respeten tres cosas: los derechos laborales, el medio ambiente y la soberanía nacional. No es lo que está ocurriendo con el gobierno de China”, manifestó.

El candidato sostuvo que existen empresas, principalmente chinas, que actúan aprovechando la debilidad institucional del país. “Están pensando que esto es su patio trasero, que pueden hacer lo que quieren” , indicó, al diferenciar entre empresas estatales chinas y privadas que, según dijo, deben alinearse con el gobierno de ese país.

Finalmente, Espá expresó su desacuerdo con una posible vacancia presidencial. Afirmó que el Perú atraviesa una “dictadura del Congreso” y sostuvo que el sistema político se ha deteriorado en los últimos 25 años, derivando en un esquema que calificó como parlamentarista, pero dominado por intereses que controlan el Legislativo.