Carlos Espá: “Es una tranquilidad a medias” nombramiento de Hernando de Soto como primer ministro

En el podcast “Siempre a las 8” con Milagros Leiva, de El Comercio, el candidato presidencial del partido SíCreo, Carlos Espá, afirmó que el nombramiento de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de José María Balcázar “es una tranquilidad a medias”.

Indicó que se debe esperar la conformación del Gabinete Ministerial y que desde su punto de vista, la designación del titular del Ministerio del Interior permitirá ver si De Soto es una “figura decorativa” o si realmente tiene peso en el nuevo Gobierno.

“Creo que el nombramiento de Hernando de Soto es una tranquilidad a medias, esta historia todavía no se ha desenvuelto por completo, tenemos que esperar a los ministros. Si bien es cierto todo el mundo está pensando en el ministro de Economía, yo estoy pensando en el ministro del Interior, allí es donde se va a ver si es que el señor es una figura decorativa o si realmente tiene peso en este gobierno”, expresó.

“¿Quién va a ser el ministro del Interior? ¿Se va a mantener al director de la Policía? ¿Va a haber cambios en la Policía, cambios en los prefectos a nivel nacional? Ese es el tema de fondo”, agregó.

El postulante a la Presidencia también estimó que Hernando de Soto está poniendo todo su prestigio “al servicio de un impresentable” y que en el transcurso de los días se sabrá si es capaz de armar su propio gabinete o si las bancadas del Congreso le impondrán uno.

“En el caso de Hernando de Soto, está poniendo sobre la mesa todo. Está poniendo toda la carne en el asador, todo el prestigio internacional que tiene, todos sus años, todos sus libros, todas sus teorías, todas sus amistades, sus fotografías al servicio de un impresentable y, espero, que al servicio del Perú”, manifestó.

“En el caso de que sea al servicio del Perú, sería un acto de patriotismo, pero habría que ver si efectivamente él es capaz de poner al Gabinete Ministerial o si es [Vladimir] Cerrón y compañía los que le van a imponer”, añadió.

Finalmente, Espá también cuestionó que un prófugo de la justicia como Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, afirmara que que las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú (PP) y una facción de Acción Popular (AP) organizaron un frente político a fin de beneficiar a Balcázar Zelada.

“Vladimir Cerrón se pavonea. Es una cosa increíble. Es una verborrea, una hemorragia verbal, él se siente dueño del Congreso, él cree que con sus prácticas leninistas está haciendo y deshaciendo en el Congreso de la República. Un prófugo de la justicia, a eso hemos llegado”, subrayó.