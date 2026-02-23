Carlos Espá: “Es una tranquilidad a medias” nombramiento de Hernando de Soto como primer ministro

Resumen

El candidato presidencial de SíCreo, Carlos Espá, fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: César Campos/@photo.gec)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” con Milagros Leiva, de El Comercio, el candidato presidencial del partido SíCreo, Carlos Espá, afirmó que el nombramiento de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de José María Balcázar “es una tranquilidad a medias”.

