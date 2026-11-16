El canciller Carlos Espá destacó el desempeño que tuvo el Perú durante los cinco días de la gira del papa León XIV en el Perú. Pocos minutos antes de que el avión con el Sumo Pontífice partiera del Callao, resaltó la importancia de la organización y la lecciones que dejaron sus homilías.

“Todo tiene su final, nada dura para siempre. Si fuera por nosotros, todos los peruanos, el Papa se quedaría más tiempo. Ha sido una demostración de fe, de fervor, de devoción”, resaltó ante la prensa desde el Grupo Aéreo N°8.

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Espá, junto al primer vicepresidente y presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, fueron los encargados de representar al Ejecutivo en la despedida del papa León XIV. Luego que abordó el avión, aprovechó la presencia de la prensa para resaltar las lecciones que dejó el pontífice a su paso por el Perú.

Luis Galarreta y Carlos Espá reciben al papa León XIV en el Grupo Aéreo N°8. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)

Papa León XIV retorna al Vaticano. Foto: GEC.

“Todo el Perú ha salido a las calles. No solo Lima. Ayer Cusco y Pucallpa, antes Chiclayo. Ha sido una cosa muy hermosa. Yo creo que todos los peruanos hemos dado un ejemplo al mundo de cómo, cuando nos unimos, podemos hacer las cosas más grandes y extraordinarias. Todo ha sido ordenado, todo ha fluido correctamente a pesar de las multitudes tan gigantescas. No ha habido ningún incidente que criticar”, destacó.

El ministro resaltó las frases del Papa sobre cómo podemos pensar diferente entre peruanos pero caminar juntos, así como que quien tiene fe reza pero también actúa. “Espero que todos estos pensamientos y reflexiones nos duren y que no sea una emoción pasajera, que nos sirva a todos, a cada uno en su lugar”.