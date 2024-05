El Partido Morado confirmó que Carlos Ezeta, quien golpeó al entonces congresista Ricardo Burga durante las protestas registradas en el 2020, ha sido registrado como afiliado en su agrupación política.

En declaraciones a El Comercio, el presidente del Partido Morado, Luis Durán, aseguró que son conscientes de lo que implica la afiliación de alguien como Ezeta con su antecedente de agresión contra una alta autoridad como lo era Burga en el 2020.

“Claro que sí”, respondió cuando se le consultó si estaba al tanto de las críticas que recibirían por su decisión de incorporar a Carlos Ezeta. “Yo tengo una visión, como presidente del partido, sobre la vida. Las personas podemos equivocarnos, ese no es el problema. El problema es cuando las personas no entendemos nuestro equívoco y no corregimos”, manifestó.

“Asumimos todos los pasivos y activos. Nosotros no somos puritanos, no somos gente especial, somos gente normal”, agregó.

“Carlos Ezeta se une al Partido Morado tras un profundo proceso de formación y conexión con nuestra doctrina. Como joven comprometido, busca contribuir al forjamiento de un país mejor y ser parte activa del cambio que nuestro Perú necesita”, informó el partido en redes sociales.

Carlos Ezeta se une al Partido Morado tras un profundo proceso de formación y conexión con nuestra doctrina. Como joven comprometido, busca contribuir al forjamiento de un país mejor y ser parte activa del cambio que nuestro Perú necesita.#FuerzaMorada 💜 pic.twitter.com/IL8PJuf4kY — Partido Morado (@partidomorado) May 7, 2024

Ezeta también compartió la noticia en su cuenta de X (antes Twitter). “Inicio una nueva etapa luego de diálogo y formación partidaria en búsqueda de contribuir en dejar un país mejor al que muchos jóvenes en la actualidad heredamos”, manifestó.

Inicio una nueva etapa luego de diálogo y formación partidaria en búsqueda de contribuir en dejar un país mejor al que muchos jóvenes en la actualidad heredamos. https://t.co/c66rChtrlr — Carlos Ezeta (@CarlosEzeta2) May 7, 2024

El nuevo afiliado del Partido Morado se hizo conocido cuando, el 9 de noviembre del 2020, agredió con un puñetazo al entonces legislador Ricardo Burga tras la vacancia de Martín Vizcarra y durante las protestas que se registraron contra el Parlamento.

Tras varios meses en los cuales el Ministerio Público realizó indagaciones para determinar si se formalizaba algún caso penal, en setiembre del 2021 la fiscal provincial del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María informó que decidió no continuar con la investigación, luego que Ricardo Burga se negara a seguir con el caso y participar en las pericias que requerían las diligencias.





Luis Durán recordó que tras la agresión, el nuevo afiliado de su agrupación pidió disculpas, las cuales ha reiterado a fines del 2023 cuando se conoció su acercamiento al Partido Morado.

“Él públicamente reconoció el error. Contó que era la primera vez que hizo un acto de violencia en su vida”, explicó Durán luego de asegurar que el Partido Morado tiene entre sus doctrinas el no permitir ningún tipo de violencia. “Me parece que es un buen líder joven, creo que entiende lo que es el sentido de la patria y estoy muy contento”, garantizó el presidente del Partido Morado.