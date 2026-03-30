El candidato Carlos Jaico (Perú Moderno) participará este lunes 30 de marzo en la cuarta jornada del ciclo de debates presidenciales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a falta de 13 días para las elecciones generales de Perú 2026.

Desde las 8 de la noche, los postulantes a la Jefatura del Estado expondrán sus propuestas y confrontarán sus ideas (en ternas) sobre educación, innovación y tecnología; además de empleo, desarrollo y emprendimiento.

Ternas del debate presidencial del 30 de marzo

Durante este encuentro, que tiene como sede el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, cada aspirante a Palacio de Gobierno también responderá una pregunta ciudadana.

Este lunes participan Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Walter Chirinos (PRIN), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Carlos Espá (Sí creo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País para todos).

Asimismo, Ronald Atencio (Venceremos), Carlos Jaico (Perú Moderno), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), George Forsyth (Somos Perú), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad).

Puedes seguir todas las incidencias del debate presidencial en El Comercio.

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