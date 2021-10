Carlos Scull, embajador de Venezuela en Perú nombrado por Juan Guaidó, lamentó la decisión del Gobierno de Pedro Castillo de restablecer relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro tras la designación de Richard Rojas como embajador peruano en Caracas.

“El viernes fui citado a la Cancillería y ahí se me informó que el Gobierno de Perú iba a restablecer relaciones diplomáticas. Nosotros respetamos la decisión, es una decisión soberana del Perú, pero la lamentamos porque el Perú ha sido un aliado fundamental del pueblo venezolano para la defensa de los derechos humanos, para la lucha democrática que estamos dando en nuestro país”, expresó Carlos Scull en diálogo con RPP.

Asimismo, Carlos Scull destacó la participación del Perú desde que se promovió el llamado Grupo de Lima, donde promueven, de acuerdo a los ordenamientos jurídicos nacionales aplicables, la investigación, captura y sanción de funcionarios y testaferros “del régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro involucrados en actividades de apoyo a grupos armados y organizaciones terroristas, así como en actos de corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada y violaciones a los derechos humanos”, según apuntó una declaración de la Cancillería en 2019.

“El Perú no solo creó el Grupo de Lima sino desde foros internacionales apoyó, por ejemplo, la creación de una comisión en las Naciones Unidas que investigue la violación de derechos humanos en nuestro país”, aseveró Scull.

El último viernes 15, Cancillería informó que los gobiernos de Perú y Venezuela retomarán sus relaciones diplomática, al haber designado y aceptado a sus nuevos embajadores en Caracas y Lima.

“En la fecha, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha otorgado el beneplácito de estilo para el señor Richard Fredy Rojas García como nuevo Embajador del Perú”, manifestó la Cancillería a través de Twitter.

“A su vez, el Gobierno de la República del Perú ha extendido el beneplácito correspondiente al embajador Alexander Gabriel Yánez Deleuze, como nuevo Embajador de Venezuela”, agregó.

La ruptura diplomática entre Perú y Venezuela inició en 2017 cuando el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski retiró a su representante en Caracas en marzo de ese año y expulsó al diplomático venezolano.

El nuevo embajador de Perú en Venezuela es Richard Rojas, investigado por el Ministerio Público en el caso Los Dinámicos del Centro, una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno Regional de Junín.

Ante esas investigaciones. Richard Rojas afirmó que se mantendrá en territorio nacional si la Fiscalía considera necesaria su permanencia en el Perú.

“Si la fiscalía recomienda mi permanencia en el Perú, yo encantado hago la cancelación de dicha designación. No me aferro a ningún cargo, pero hasta el día de hoy no he sido notificado (de ningún tipo de impedimento para salir del país”, dijo a RPP.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

A una semana de haber asumido como ministro del Interior, Luis Barranzuela ha tenido que responder por diferentes cuestionamientos vinculados a su pasado en la policía nacional y como abogado defensor del partido de gobierno y Vladimir Cerrón. En su primera entrevista como Presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez tuvo que responder por los cuestionamientos a Luis Barranzuela, y dijo que evaluará el desempeño de los ministros. Indicó que su compromiso “es hacer el monitoreo correspondiente sobre su desempeño.