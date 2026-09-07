El almirante en retiro y excongresista Carlos Tubino señaló que una de sus principales prioridades como próximo embajador del Perú en Argentina será contribuir a la lucha contra el crimen transnacional, al considerar que las organizaciones criminales vienen extendiendo sus actividades más allá de las fronteras.

Durante su participación en el podcast Siempre a las 8 con Milagros Leiva, Tubino destacó los vínculos históricos entre ambos países y sostuvo que Perú y Argentina deben fortalecer su coordinación para enfrentar a las bandas criminales organizadas.

“Desde Argentina esa es una de mis prioridades porque el crimen es transnacional”, afirmó.

Tubino sostuvo que estas organizaciones “vienen creando caos no solamente en el Perú” y consideró necesario que los países de la región actúen de manera coordinada para hacer frente a este problema.

“Tenemos que hacer un solo puño los países para enfrentar estos desafíos para que nuestra población vuelva a la tranquilidad y al gran progreso sostenido” , señaló.

El futuro embajador también se refirió a la situación de inseguridad en el país y pidió “poner un poquito de calma” frente a un problema que, según dijo, es complejo y no puede solucionarse en un plazo de 30 días.

En ese sentido, respaldó que el Ejecutivo solicite facultades legislativas al Congreso para acelerar la implementación de las medidas que considera necesarias para enfrentar a las organizaciones criminales.

“Hay que dar las facultades que van a lograr que se desencadene más rápidamente decisiones que quiere implementar el Gobierno para enfrentar a estas mafias”, sostuvo.

Tubino añadió que su objetivo desde la representación diplomática en Argentina será contribuir, desde ese país, a los esfuerzos contra el crimen organizado transnacional. Asimismo, remarcó que la lucha contra la pobreza debe mantenerse como uno de los principales objetivos del Perú a futuro.

Por otro lado, el excongresista se pronunció sobre el reciente cambio en el alto mando de la Policía Nacional y consideró adecuada la salida de Fredy López Mendoza y la designación de Óscar Arriola.

“Creo que está bien ese cambio porque mantenerlo ya era insostenible, era un clamor de la población y lógicamente el Gobierno ha escuchado y ha decidido hacer este cambio”, afirmó.