Carlos Tubino defendió su designación como embajador en Buenos Aires.
Carlos Tubino defendió su designación como embajador en Buenos Aires.
Por Redacción EC

El almirante en retiro y excongresista Carlos Tubino señaló que una de sus principales prioridades como próximo embajador del Perú en Argentina será contribuir a la lucha contra el crimen transnacional, al considerar que las organizaciones criminales vienen extendiendo sus actividades más allá de las fronteras.

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