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Resumen

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Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, celebró cantando y con autocríticas la aprobación de los 7 puntos adicionales de la delegación de facultades.(Fotos: Joel Alonzo / Composición: El Comercio)
Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, celebró cantando y con autocríticas la aprobación de los 7 puntos adicionales de la delegación de facultades.(Fotos: Joel Alonzo / Composición: El Comercio)
Por Fernando Vivas

Se lo oye con cierta pompa, citando clásicos y murmurando ironías, que lo hace llevadero, aunque le resta autoridad. Hace valer su condición de constitucionalista, ex presidente del TC; pero no se jacta de ninguna virtud política. Podríamos mencionar una: su disposición a dialogar con calma. Puede lidiar a la vez con políticos en clave alta como Lourdes Alcorta, Ruth Luque e Iber Maraví. Ahora bien, no le pidan que ese diálogo se convierta en un acuerdo. Esa es política pura y él prefiere refugiarse en los códigos.

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