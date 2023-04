Este miércoles y por segunda vez, el excandidato presidencial Daniel Urresti estará sentado en el banquillo de los acusados esperando la sentencia que emitirá un tribunal de la Corte Superior Nacional por el asesinato del periodista y corresponsal de la Revista Caretas, Hugo Bustíos. Su hija, Sharmelí Bustíos, conversó con El Comercio y dijo que espera que esta vez el fallo sea condenatorio contra el general del Ejército en retiro a quien ya se le absolvió una vez por este caso.

—Este año se cumplen 35 años desde que Hugo Bustíos, su padre, fue asesinado…

Para entrar en contexto, mi padre fue asesinado el 24 de noviembre de 1988. Desde entonces nosotros tenemos una batalla legal bastante ardua, difícil, compleja y ya llevamos prácticamente 35 años. Durante 27 años, mi madre Margarita Patiño, fue la cara visible de una lucha incansable. Y , hay que partir de un principio, que en el 2007 hubo una sentencia contra el autor intelectual y material que fue Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sambento, que fueron condenados a 17 y 15 años de cárcel de los que cumplieron solo cuatro años de prisión. Entonces ya hubo una primera sentencia.

—Y fue allí donde se dan los primeros señalamientos contra Daniel Urresti...

Una vez que se dio la primera sentencia, uno de sus compañeros de armas, en este caso Amador Vidal Sambento señala a Urresti en el lugar de los hechos. Es por eso que sale Urresti por la declaración de uno de sus colegas. Y a esto se suma nuevos elementos probatorios como es la declaración de la testigo principal Isabel Rodríguez Chipana. Entonces, con todos estos elementos probatorios, el 17 de julio del 2015 inicia el proceso contra Daniel Urresti, proceso en el que el fiscal de entonces, el doctor (Luis) Landa, pide una sentencia de 25 años. Durante tres años y tres meses, la Sala Penal Nacional dirigió este proceso. En este proceso, se presentaron elementos, pruebas, testigos, incluso testigos expertos.

—Sin embargo, no se tomó en cuenta a los peritos expertos que luego, la Corte Suprema indicó que era necesaria su opinión...

¿Por qué la necesidad de testigos expertos? Para que narren cómo era el contexto de aquellos años. Cuando se asesina a un periodista, en este caso el asesinato de mi padre, se da en un contexto donde el terrorismo estaba cien por ciento activado y las fuerzas del orden en su política antisubversiva, cometieron una serie de crímenes y violación sistemática de los derechos humanos. Esto no exenta la responsabilidad de Sendero Luminoso. Sendero como las fuerzas del orden cometieron una serie de violaciones de derechos humanos y es, en ese contexto, que mi padre es asesinado. Por eso es la necesidad de testigos expertos, para que narren el contexto, pues un caso no puede ser evaluado de manera aislada o como un simple homicidio. Sencillamente se tiene que partir de un contexto donde muchos periodistas perdieron la vida, donde mucha gente fue desaparecida.

—Por esa y otras incongruencias es que la Corte Suprema anula el primer fallo que absolvió al señor Urresti...

El 4 de octubre del 2018, la Sala Penal (Nacional), en una sentencia que siempre consideré vergonzosa, absuelve a Daniel Urresti. Nosotros apelamos a la Corte Suprema que es la máxima instancia. Los cinco jueces supremos emiten su fallo el 12 de abril del 2019, donde dicen que se encontraron irregularidades y que no se evaluaron correctamente el testimonio de los testigos. Tanto de la principal testigo presencial como los colegas de armadas de Daniel Urresti; y los cinco jueces supremos anulan esa absolución y es por esa razón que empieza este nuevo juicio que ya lleva tres años y ahora este nuevo proceso ya entra a su fase final.

El Búho rememora el asesinato del periodista Hugo Bustíos.





—¿Qué esperan de la resolución de este miércoles?

Como hija y la parte familiar, la parte civil en este proceso, considero que se cuentan con suficientes elementos probatorios y por consiguiente yo espero una sentencia condenatoria y aspiro que así sea . Porque no es fácil estar en los pasillos judiciales, de audiencia en audiencia y eso no se lo deseo a nadie. Y este caso, que ya lleva 35 años, te habla de un sistema judicial débil, parcializado y con serias denuncias de corrupción. Es una situación bastante difícil, compleja; sin embargo sigo creyendo en jueces probos, en jueces que hagan su papel. No les estoy pidiendo una cosa que esté fuera de sus acciones, sino emitir justicia e impartir justicia en honor a la verdad.

—¿Existen elementos que se han ido mostrando y probando en juicio oral?

Desde mi punto de vista este caso reúne elementos suficientes de prueba para que el señor Daniel Urresti sea condenado. Ese es mi punto de vista, como él también insiste en decir que es inocente. Bueno, cada quien defiende su posición, pero en mi caso sencillamente apelo y confío en que esta vez no sea esquiva la justicia y se pueda emitir una sentencia condenatoria.

—Entiendo que usted había pedido intervenir en el cierre de alegatos del juicio, pero no se le permitió…

Así es, no se me permitió. Si bien considero que la ley es una sola, pero se puede prestar a diferentes interpretaciones ¿no? Ellos (los jueces) consideraron que no, pero estaba en mi derecho de que se me diera la palabra, pero ellos dijeron que no era factible esta vez. Entonces, argumentaron por qué no era factible y se tuvo que acatar porque son las apreciaciones de los jueces. Sencillamente es continuar y ya mañana (miércoles) a las cuatro de la tarde se debe estar emitiendo sentencia para ver cuál es el escenario al que nos vamos a enfrentar o qué podemos ver.

—Ahora, el tribunal puede condenar o absolver ¿Qué harían ustedes en caso sea absuelto nuevamente?

Hay que estar claro que esto no termina mañana (hoy). En caso fuese sentenciado el señor Daniel Urresti seguro apelará a la Corte Suprema. Sea por ‘A’ o sea por ‘B’, sea por Urresti o sea por nosotros, eso se va a tener que apelar nuevamente a la Corte Suprema, es así. Son situaciones bastante difíciles, bastante complejas y la verdad esto debería finalizar mañana (miércoles) y no es que él vaya aceptar. Si la sentencia no nos convence, sencillamente nosotros apelaremos a la Corte Suprema. Esta es una batalla que no termina mañana.

—Precisamente, la Corte Suprema fue bastante dura con los jueces que absolvieron por primera vez al acusado Urresti…

La Corte Suprema ha sido bastante clara, bastante contundente. No han sido dos o tres, han sido los cinco jueces supremos que prácticamente han marcado la ruta en este proceso, por ende, yo espero una sentencia condenatoria y esperemos que así sea. Y de esa manera poder ir cerrando esta herida porque es un duelo que no termina, es una herida que está abierta y yo siempre digo que puedo pasar la página pero con sentido de justicia, más no con impunidad. Espero que el sistema judicial cambie porque no se puede apostar al tedio, al cansancio, a la burocracia, a una justicia dilatada. Tenemos 35 años en esto.

—Ha sido un camino largo…

Esto cansa, agota. Ya mi madre no está, mi madre falleció trágicamente en un accidente, dolorosamente se fue sin encontrar justicia. Durante 27 años fue la cara visible. Mi madre quedó viuda a los 36 años con cuatro hijos en edad escolar. Entonces, esto tiene que ver con el daño moral, psicológico, económico porque mi padre era cabeza de hogar, era el que tenía en la vida muchos proyectos y todos esos proyectos quebraron, quedaron truncos. A veces dicen, ‘bueno ya pasaron muchos años’, pero la secuela se sigue viviendo y uno dice ¿hasta cuándo? No se puede estar en una sociedad indolente, no se puede esperar que me pase algo a mí para yo tener empatía y saber lo difícil y doloroso que es cuando le quitan la vida a un ser querido de esa manera.

—En ese sentido, la justicia debe dar argumentos sólidos y sustentar adecuadamente su decisión de este miércoles

Así es, y, por eso, se ha insistido en todos estos años que los jueces que analizan tienen que estar empapados sobre este tema de derechos humanos, el contexto y tener mucha sensibilidad. A veces evalúan casos con cierta frialdad, como un caso más. Yo sé que son miles los casos que ellos enfrentan, hay una recarga procesal muy grande y no se dan abasto quizá con tantos casos. Sin embargo, hay que ver la posibilidad de que los jueces que estén frente a estos casos sean expertos también en Derechos Humanos y que realmente lo evalúen con sensibilidad porque son muchos elementos que hay que considerar. Esto obedece a un clamor permanente de justicia que es un derecho irrenunciable, porque tampoco se puede cuestionar a la familia que exige justicia. Dicen, ‘pero ya dejen la venganza’. No, la venganza no tiene nada que ver con el deseo de justicia, son cosas muy distintas. Hay un delito y por ese delito hay responsables y esos responsables deben responder.

Magistrados de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria emitirá su resolución en el juicio este miércoles.





—Además, no se debe perder de vista que el asesinato de su padre es un hecho probado y que ya sentenció a otros responsables que participaron, como lo mencionó líneas arriba…

Así es. Ahora, si ha surgido el nombre de este señor Daniel Urresti, eso obedece a uno de sus colegas. Eso no lo he dicho o mi madre o la testigo. Una testigo que, cuando se sabe todo esto, ella lo reconoce y dice que él participó. Entonces, son muchos elementos que se han ido sumando que en cierta manera lo acusan y colocan en el lugar de los hechos y los jueces tendrán que evaluar todos estos elementos. Yo quiero seguir creyendo en la justicia de nuestro país y esperamos que esa justicia no nos sea negada .

—El asesinato de su padre es un caso claro de las represalias contra periodistas atacados haciendo su labor..

Exactamente, y un periodista se debe a la verdad. En ese sentido, mi padre no solamente denunció a las fuerzas del orden sino también a Sendero Luminoso, porque la barbarie que se vivía en aquellos años era una situación dolorosa indescriptible espantosa porque sencillamente te desaparecían, te mataban y no pasaba nada. Entonces los periodistas que denunciaban en aquella época eran incómodos, porque no hay que olvidar que en aquella época los militares no iban con su nombre, iban con seudónimos. Por eso es que era tan difícil denunciarlos. Como tú denuncias a un apelativo ‘Ojos de Gato’, eso no existe en el sistema judicial. Tienes que tener sus nombres completos, su DNI…

—¿Hubo mucho secretismo de las entidades castrenses para brindar información?

¿Por qué se da una sentencia 19 años después en una primera instancia? O sea, cuando sentencian a La Vera Hernández y Ojos de Gato, es porque Caretas revela la verdadera identidad de estos señores. Ahora sabemos que quien estaba bajo el apelativo de Javier Landa Dupont era Víctor La Vera Hernández y Ojos de Gato su nombre era Amador Vidal Sambento. Allí es cuando sale su nombre porque se inicia todo un proceso legal contra estos porque se logra dar con el verdadero nombre. Ha sido difícil dar con los verdaderos nombres porque nunca se nos ha facilitado los nombres, entonces hay una cultura de secretismo. Incluso, quisieron llevar el caso de mi padre al fuero militar ¿Qué tiene que ver el caso de mi padre con el fuero militar? No ha sido fácil llegar a la verdad. Tenemos derecho a la verdad. Los derechos no son dádivas.