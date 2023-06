Además…

Ollanta Humala y el caso Madre Mía

El expresidente Ollanta Humala fue investigado, procesado y absuelto por la desaparición forzada y asesinato de Natividad Ávila y Benigno Sullca, en Madre Mía (Tingo María), en 1992, cuando estuvo destacado en la base militar de esa zona como 'Capitán Carlos'.

Luego, se inició una investigación por presunto soborno a un testigo del caso.

El 30 de marzo del 2017, el fiscal Germán Juárez envió a fiscal Luis Valdivia audios y transcripciones de conversaciones sobre la presunta compra de testigos relacionados a Ollanta Humala y el caso Madre Mía.

En junio del 2018, en Canal N, Humala afirmó que él ha sido "un 'Capitán Carlos'", pero que no fue el único en la base militar de Madre Mía.

"Yo he sido un 'Capitán Carlos', [pero] no era el único. Cuando termina el problema del terrorismo y empiezan a amenazar, los jueces se tapan el rostro y a los militares nos dan un seudónimo con un manual de operaciones dado en los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori y no hice caso. Me dieron una serie de sanciones por la inaplicación", exclamó.