Niega soborno

La suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides negó haber recibido coimas por la compra de computadoras por parte del Ministerio Público.





Además, aseguró que no conoce a Giancarlo Valer.





“Tengo principio y valores. En el Ministerio Público tengo casi 29 años. [...] No conozco [a Valer], no lo he visto, no sé ni de quién se trata. [...] La adquisición de esas computadoras ha sido a través del acuerdo marco de Perú Compras. De qué direccionamiento podemos hablar si se realiza a través de una plataforma”, aseveró en entrevista con "Punto Final" difundida el domingo último.