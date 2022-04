El abogado de la empresaria Karelim López, César Nakazaki, solicitó al fiscal a cargo del proceso de colaboración eficaz su conformidad con la entrega de información a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

A través de su cuenta en Twitter, el letrado indicó que de esta manera se cumplirá con el compromiso asumido con el Parlamento sin poner en peligro el procedimiento especial en el Ministerio Público.

“Honrando compromiso ante Comisión de Fiscalización hemos solicitado a Fiscal a cargo de procedimiento de colaboración eficaz, exprese conformidad con entrega de información requerida; así cumpliremos con Parlamento sin poner en peligro procedimiento especial en MP”, escribió en la red social.

Honrando compromiso ante Comisión de Fiscalización hemos solicitado a Fiscal a cargo de procedimiento de colaboración eficaz, exprese conformidad con entrega de información requerida; así cumpliremos con Parlamento sin poner en peligro procedimiento especial en MP. pic.twitter.com/Vpdbvk40Yu — César Nakazaki (@CesarNakazaki) April 28, 2022

Se trata de una “lista de congresistas beneficiados” por acuerdo de apoyo al presidente Pedro Castillo y de “empresarios beneficiados” por “negociaciones ilícitas con organización criminal que funcionó, o sigue operando, en el Gobierno”.

“Pedimos a usted, señorita fiscal, exprese conformidad con brindar información necesaria para defensa en investigación que sigue la Comisión de Fiscalización del Congreso”, dice el documento enviado por Nakazaki al Ministerio Público.

Como se recuerda, Karelim López ratificó el último miércoles las declaraciones que brindó previamente a la Fiscalía como colaboradora eficaz en el Caso Puente Tarata III, en las que señaló que el presidente Pedro Castillo es el cabecilla de una organización criminal que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización (criminal) con su exministro (Juan Silva) de la mano con sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no han sido como el presidente dice que me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie”, declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

“Me ratifico en decir que él es el cabecilla y que es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban empresarios a que se vean con él por gratitud”, agregó.

En ese sentido, López Arredondo aclaró estar declarando por voluntad propia, pese a que aseguró que su familia corre peligro y es amenazada. Por tal motivo, enfatizó que ella es la única de las personas investigadas que ha “venido dando la cara desde el día cero”. “No me da miedo decir y señalar la verdad, cosa que se está probando y ratificando”, dijo.

La empresaria señaló al nuevo aspirante a colaborador eficaz que declaró para la investigación del Caso Puente Tarata III y recalcó que está reafirmando la versión que ella brindó anteriormente al Ministerio Público.