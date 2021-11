El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, señaló que, una vez que se abandona a la militancia, se está obligado a buscar aliados en los “mercenarios”. En esa línea advirtió, citando al escritor Jorge Luis Borges, que los traidores son confiables porque nunca cambian.

“Cuando uno está en política y pierde la fe en su propia militancia se obliga a buscar fuerzas en los mercenarios los que se acercan ofreciendo traiciones a sus propios amos. Borges decía que “los traidores son confiables porque nunca cambian”, cuidado.

Su mensaje se da horas después de que la legisladora de Perú Libre, Margot Palacios, indicara que no descarta apoyar la anunciada moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo. La legisladora por Ayacucho dijo que el actual Gabinete está integrado por representantes de fuerzas políticas diferentes a las de su partido.

“En relación a ese tema [de la vacancia], vamos a evaluarlo, particularmente lo voy a evaluar. Pero no vamos dejar que un grupo por intereses particulares quiera socavar la voluntad popular. El pueblo votó y eligió en las urnas por un presidente, que el presidente no plantee sus propuestas de campaña es otro tema”, refirió a Exitosa.

“Quiero decir que nunca he dado el voto de confianza al Gabinete, no he dado la confianza porque no me representa. Son de derecha, caviares, actualmente gobierna Juntos por el Perú, gobierna Nuevo Perú que no tiene ni inscripción. Hay ministros de Acción Popular y de Frente Amplio, este no es un gobierno de Perú Libre”, agregó.

Hasta el momento, tres bancadas de oposición informaran que respaldarán la moción de vacancia presidencial que anunció la vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos. Los grupos políticos que se sumaron son Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

