Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, admitió que llamó a Hernando de Soto, pero dijo que no lo hizo para pedirle ministerios, sino para felicitarlo. (Foto: Eduardo Cavero/ @photo.gec)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, admitió que llamó al economista Hernando de Soto luego de conocerse que había sido designado como primer ministro por el mandatario José María Balcázar, pero según afirmó no fue para pedirle ministerios, sino “para felicitarlo”.

