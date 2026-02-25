El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, admitió que llamó al economista Hernando de Soto luego de conocerse que había sido designado como primer ministro por el mandatario José María Balcázar, pero según afirmó no fue para pedirle ministerios, sino “para felicitarlo”.

Durante una conferencia de prensa desde el distrito de Jesús María, dijo que “tan pronto” se enteró por los medios De Soto había aceptado ser jefe del Gabinete Ministerial de Balcázar Zelada lo llamó en dos ocasiones, el sábado 21 y domingo 22.

“Además lo llamé porque es mi amigo, me ha invitado muchas veces a tomar un lonchecito por el año 2020, 2016. Sábado no me contestó, estaba yo en Trujillo, al siguiente día lo llamé de nuevo y no me contestó”, expresó.

“Acá las cosas son claras, no hay muchas llamadas, la llamada del sábado (fue) a las 10:39 de la noche. Por si acaso no lo llamaba para pedir ministerios, lo llamaba para felicitarlo. El día domingo, (lo llamé) a las 7:04 de la noche. No me contestó”, agregó.

Acuña Peralta también negó haber llamado al presidente José María Balcázar para sugerirle nombres de candidatos a ministros y arremetió contra los medios de comunicación por supuestamente utilizar su nombre para “tener audiencia” en base a “mentiras”.

“No son muchas llamadas como dan a entender muchos medios. Son dos llamadas que no me contestó. Tampoco nunca lo llamé para pedirle ministerios. Tampoco he llamado al presidente para decirle tal o cual ministro. No gano nada que tal o cual ciudadano sea ministro. Yo estoy ocupado en otras cosas. No necesito de los ministerios para hacer mi campaña. Mi campaña lo hago con mi trabajo, con mi esfuerzo”, aseveró.

“Yo lamento que ayer toda la tarde casi todos los medios (digan): ‘Acuña, Acuña’. Pregunta para los medios: ¿qué pasa con Acuña? ¿Por qué tratan de utilizar mi nombre para tener audiencia, además diciendo mentiras?”, añadió.

Cuestiona a RLA

César Acuña también criticó a su contendor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a quien calificó de “candidato de la inestabilidad” y de ser un “lobista” que busca “levantarse en peso” al país.

“Por si acaso a mí no me llega, no necesito el presupuesto de ningún ministerio para hacer mi campaña. Lo que sí puedo decir ahorita ya qué lobby estará haciendo, con quién estará conversando para sacar dinero para su campaña”, subrayó.

“Me preocupa que un lobista quiera ser presidente, se va a levantar en peso al Perú, es una amenaza. Le voy a decir: no va a ganar, este pechito va a ganar. Aparte de ser un candidato inestable, está creando inestabilidad en el Perú. ¿Quién propició la salida de Jerí? Él”, agregó.

Finalmente, Acuña Peralta consideró que López Aliaga es un “candidato desequilibrado” que busca que no haya elecciones generales el 12 de abril porque “sabe que va a perder”.

“Este comunicado (de Renovación Popular) es de un candidato que está buscando inestabilidad y como sabe que va a perder, quiere que no haya elecciones. Anuncia que no otorgará el voto de confianza”, manifestó.

“Él pone a Balcázar y ahora no le da confianza. ¿No estará desequilibrado? Porque para hacer esto hay que estar desequilibrado. Tampoco necesitamos un presidente desequilibrado. Para mí es un candidato desequilibrado”, sentenció.