Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El pronunciamiento de Acuña se realizó en una actividad proselitista en Chimbote. Foto: referencial
El pronunciamiento de Acuña se realizó en una actividad proselitista en Chimbote. Foto: referencial
Por Redacción EC

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, anunció que su bancada votará a favor de la moción de censura contra el presidente José Jerí durante el pleno extraordinario convocado por el Congreso de la República. El pronunciamiento se realizó en una actividad proselitista en Chimbote, región Áncash.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

César Acuña sobre José Jerí: “Para la censura o vacancia el voto de APP será a favor”
Actualidad

César Acuña sobre José Jerí: “Para la censura o vacancia el voto de APP será a favor”

José Jerí y los empresarios chinos: Congresista Luis Cordero Jon Tay y otras 30 personas citados por la Fiscalía y Dircocor-PNP
Política

José Jerí y los empresarios chinos: Congresista Luis Cordero Jon Tay y otras 30 personas citados por la Fiscalía y Dircocor-PNP

Más de 30 investigados por minería ilegal en Pataz figuran en el Reinfo
Actualidad

Más de 30 investigados por minería ilegal en Pataz figuran en el Reinfo

Gunther Gonzales elegido nuevo miembro del JNE representando al CAL: “Ingreso con la obligación de mantener la honorabilidad y responsabilidad de mi cargo”
Actualidad

Gunther Gonzales elegido nuevo miembro del JNE representando al CAL: “Ingreso con la obligación de mantener la honorabilidad y responsabilidad de mi cargo”