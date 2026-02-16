César Acuña sobre José Jerí: “Para la censura o vacancia el voto de APP será a favor”

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, anunció que su bancada votará a favor de la moción de censura contra el presidente José Jerí durante el pleno extraordinario convocado por el Congreso de la República. El pronunciamiento se realizó en una actividad proselitista en Chimbote, región Áncash.

Durante su intervención ante simpatizantes de APP, Acuña expresó de manera directa la postura de su agrupación: “ Bien para la censura o vacancia el voto será a favor”. Con ello, ratificó que la bancada respaldará las mociones presentadas y que serán debatidas la mañana del martes 17 de febrero.

El exgobernador regional de La Libertad sostuvo que la participación de APP fue clave para que las mociones llegaran al debate. “Con las firmas de APP se pudo lograr las 78 firmas para que las mociones sean discutidas. Siempre decían cuándo firma APP, y llegó el momento. Eso quiere decir que cuando sea la votación la bancada va apoyar bien la censura o la vacancia, eso ya va a depender de los congresistas cuál será el mecanismo”, afirmó.

Acuña también justificó la decisión señalando que su partido no respaldará actos irregulares. “El por qué (de la decisión) es clarísimo, nosotros no vamos a avalar la corrupción, porque seríamos cómplices o corruptos, eso está en el ADN de APP. Lo digo por experiencia, he sido dos veces gobernador y no tengo ni una sola denuncia por corrupción”, dijo ante los aplausos de sus seguidores.

Como se recuerda, este martes los parlamentarios someterán a votación las mociones de censura contra Jerí durante un pleno extraordinario del Congreso, según confirmó el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.