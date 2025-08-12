El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, anunció que su partido político, Alianza Para el Progreso (APP), expulsó a Juan José Fort, militante y exfuncionario que fue acusado de recibir pagos por parte de empresarios para acceder a financiamiento.

“Sobre Juan José Fort, esperamos al Poder Judicial. ¿Yo qué tengo que hacer acá? Nada. Mi gerente, nada, ninguno. Ahora, la fiscalía", dijo este martes en conferencia de prensa.

“Sobre JJ, me acaban de informar que lo acabamos de expulsar del partido”, agregó en alusión a Fort Cabrera, implicado en una trama de supuestos pagos irregulares según un reportaje de “Cuarto Poder”.

“Yo no voy a permitir que por terceros malogren mi nombre. No voy a permitir que por malos militantes, malogren la imagen de un partido que me ha costado mi vida”, agregó Acuña Peralta.

El reportaje de “Cuarto Poder” reveló presuntas irregularidades en el programa “Procompite”, que fue liderado por Juan José Fort y que iba a financiar con recursos públicos a pequeños empresarios con los S/ 25 millones que le fueron destinados en el 2023 y otros S/ 33 millones en el 2024.

Varios empresarios aseguran que Fort, mediante un intermediario identificado como Jhony Carranza, solicitaba pagos para garantizar la adjudicación de fondos. Uno de ellos, Alfonso León, presidente de la Junta de Propietarios de la Galería Plaza Toro, relató que entregó S/ 5.000.

César Acuña en su conferencia de prensa este martes reiteró en varias ocasiones que él no ha sido procesado por corrupción y que las denuncias en su contra han sido por “contratos con los medios, contratos con trabajadores”.

“Eso es algo que se va a explicar y tienen derecho a investigar, es su responsabilidad. Si alguien va a la fiscalía y denuncia, por la Constitución tienen que investigar. Es lo que corresponde, no hay que alarmarnos”, aseveró.