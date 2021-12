El líder de Alianza para el Progreso (APP) y excandidato presidencial por dicho partido, César Acuña, señaló que las agrupaciones de Somos Perú, Podemos Perú y Partido Morado se han “aliado” con el Gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, precisó que APP jamás formará un “cogobierno” con el actual Ejecutivo.

“Quiero decirles que nosotros como partido estamos en el centro, no permitiremos abusos de la derecha, no vamos a permitir abusos de la izquierda. Seremos los verdaderos defensores del pueblo peruano, no vamos a negociar con nadie, no estamos empeñados con nadie para tener la autoridad moral de fiscalizar”, señaló durante un evento de su partido.

“Nada de alianzas con el Gobierno. Nada de cogobierno. Que se repartan la torta con otros. Ya he visto que Somos Perú se alió con el Gobierno, Podemos Perú se alió con el Gobierno, los morados [el Partido Morado] también, ese es su problema”, agregó.

Sus declaraciones se dan luego de que la bancada de APP no apoyara la admisión de la moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo. La moción fue rechazada por el pleno al no conseguir el mínimo de 52 votos.

Cabe indicar que Acuña Peralta fue uno de los líderes políticos que participaron de la reunión convocada por Castillo Terrones antes de la sesión en la que se debatió la admisión de la vacancia.

La noche del último martes, la congresista Silvana Robles (Perú Libre) señaló que existe una alianza del presidente Pedro Castillo con el partido Alianza para el Progreso (APP).

“Alianza para el Progreso tiene un militante dentro de la secretaria del presidente Castillo, creo que el acercamiento con el gobierno ya no se podría decir que es limitado, lo que lo hace ya un cogobierno, en realidad”, dijo a RPP.

Sus declaraciones se dieron en referencia al nombramiento de Carlos Jaico Carranza como secretario general de Palacio de Gobierno, tras la salida de Bruno Pacheco. Su designación se dio el pasado 24 de noviembre, un día antes pidió licencia a su militancia en APP.

