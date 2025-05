César Acuña, gobernador regional de La Libertad y presidente del partido Alianza Para el Progreso (APP), defendió la presencia de militantes en su agrupación vinculados a la minería informal.

“¿Qué tiene que ver que haya más mineros ilegales inscritos en APP? Recuerden que es el partido con más militantes", respondió ante la prensa este martes.

Un reportaje de “Cuarto Poder” reveló que los 1.174 registros de mineros con Reinfo vigente en Pataz, 168 tienen afiliación política activa.

César Acuña, líder de APP, responde sobre presencia de mineros informales afiliados en su partido: "No hemos recibido ningún aporte, ni un sol de nadie"



Según la data obtenida, el 26.7% de estos mineros pertenecen a APP, partido liderado por César Acuña, seguido por Un Camino Diferente (12.5%), Bicentenario La Libertad (11.3%), Somos Perú (8.9%) y Podemos Perú (7.7%).

Acuña volvió a minimizar la presencia de estos afiliados en su partido político al indicar que hay “como dos millones” de personas que son parte de la minería informal.

“Qué tiene que ver, así en la lógica, que tengamos militantes de mineros informales en APP. Creo que son como dos millones de mineros. ¿Se puede prohibir a ellos participar en un partido? Pero para el comentario ¿no?, porque están en APP, el comentario de con quién lo relacionan, con el partido de Acuña. Yo veo muy mal que traten de por terceros involucrar a César Acuña", agregó.

El gobernador de La Libertad dijo que es responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y de otras autoridades del sistema que fiscalizan a las agrupaciones políticas el supervisar el origen de los fondos si es que se sospecha que hay aportes de la minería ilegal.

“Lo que tiene que hacer la ONPE y el organismo encargado d fiscalizar de dónde vienen los recursos para las campañas electorales. Por si acaso, hasta ahora en APP no hemos recibido ni un aporte de nadie y eso va a ser la política de César Acuña. No vamos a recibir un sol de nadie, no queremos empeñarnos con nadie, no queremos comprometernos con nadie”, comentó.