César Acuña, gobernador de La Libertad, minimizó las críticas en su contra por constantemente pedir licencias en su región para viajar fuera del Perú a pesar de la crisis que enfrentan por inseguridad ciudadana, y aseguró que tiene derecho a actuar así para visitar lugares donde pueda sentirse “tranquilo”.

“Creo que una persona, si tiene la posibilidad en lugar de quedarse en el Perú de salir al extranjero, sale al extranjero. Además, yo tengo mi casa en Madrid, tengo mi casa en Estados Unidos. Creo que es normal que yo vaya a visitar lugares donde puedo estar tranquilo”, respondió este viernes ante la prensa.

Acuña Peralta reiteró en deslindar de la responsabilidad que se le busca atribuir en materia de lucha contra la inseguridad y cuestionó a los medios de comunicación por querer atribuirle esta labor cuando “lo único que tenemos que hacer es apoyar con la logística”.

César Acuña, gobernador de la Región La Libertad: Es un gran error de los medios responsabilizar al gobernador por el tema de la seguridad. Lo único que tenemos que hacer es apoyar con la logística



El gobernador y presidente del partido Alianza Para el Progreso (APP) también justificó sus viajes al asegurar que “no le cuesta un centavo al gobierno regional” y que él tiene derecho como funcionario público a pedir licencias.

“El hecho mismo que use mis días que me corresponden en salir fuera del Perú no es malo. Pido licencias porque creo que, como funcionario público, de acuerdo a ley, tengo potestad de pedir licencias”, insistió.