La gestión de César Acuña en el Gobierno Regional de La Libertad (GORE La Libertad) enfrenta nuevos cuestionamientos. El dominical “Cuarto Poder” reveló presuntas irregularidades en el programa “Procompite”, destinado a financiar con recursos públicos a pequeños empresarios, y que habría sido manejado con favoritismos y cobros indebidos.

Según precisó el dominical, el GORE destinó S/ 25 millones en 2023 y otros S/ 33 millones en 2024 para cofinanciar maquinarias y planes de negocio. El gerente del programa fue Juan José Fort Cabrera, coordinador político provincial de Trujillo del partido Alianza para el Progreso (APP), quien también presidió el comité seleccionador encargado de aprobar a los beneficiarios.

Varios empresarios aseguran que Fort, mediante un intermediario identificado como Jhony Carranza, solicitaba pagos para garantizar la adjudicación de fondos. Uno de ellos, Alfonso León, presidente de la Junta de Propietarios de la Galería Plaza Toro, relató que entregó S/ 5.000.

“Yo ya no les di más dinero, supongo que por eso fue, pero hay amigos varios que sí depositaron y si habían ganado”, relató a “Cuarto Poder”.

Otra empresaria, Linda Quiroz, afirmó haber pagado S/ 5.000 con la expectativa de recibir financiamiento para una máquina valorizada en S/ 240.000. “Nunca me tramitaron nada. Llamé al señor Carranza y se cerró el año. Pagué por gusto”, señaló.

Así como ellos, otros empresarios también aseguran que pagaron a la gerencia a cargo de Juan José Fort. Incluso han presentado comprobantes por diferentes montos a nombre de Jhony Carranza.

Procesos anulados

Los concursos Procompite del 2023 y 2024 han sido anulados en medio de otro escándalo de presunta corrupción en la gestión de César Acuña.

A través de resoluciones con fecha 8 y 26 de mayo, la Gerencia General de La Libertad declaró la nulidad de ambos concursos por transgresión a la ley y al debido procedimiento, y ordenó retrotraer los concursos hasta la etapa de admisibilidad y volver a verificar si los 142 planes de negocio cumplieron con los requisitos.

La decisión se basó en un informe legal de abril de este año, en el que se advierten graves e insubsanables vicios de nulidad en los 142 planes de negocio. En el documento oficial se confirma que no se siguió el procedimiento regular y que todo el concurso se ha seguido sin tener en cuenta criterios fundamentales a nivel administrativo.

Entre las deficiencias halladas se encuentran: falta del respectivo expediente técnico, no se acreditó la propiedad del terreno donde se instalarán las maquinas, no se expidieron las constancias de posesión, el expediente técnico no está firmado por los profesionales respectivos, no se cumplió con adjuntar los documentos sustentatorios exigidos y las declaraciones juradas no tiene documentos que los fundamenten.

Además, el comité evaluador presidido por Juan José Fort estuvo mal conformado, pues la totalidad de miembros son solo 4 y no 7, como se ha venido manejando a lo largo del proceso concursal, lo que constituye un vicio flagrante contra la normativa.

Varios informes de la Contraloría también han hallado situaciones adversas en las diversas asociaciones de productores que se presentaron al concurso como, por ejemplo: incumplimiento en la presentación de información requerida.

A pesar de las irregularidades y cuestionamientos encontrados, Cesar Acuña, quien se encuentra de vacaciones y se reincorporará a su funciones este lunes 11 de agosto, ha garantizado que el programa continuará sí o sí.

Cabe indicar que el gerente general del GORE La Libertad, Martín Namay, no quiso declarar y sólo confirmó que el concurso fue anulado y retrotraído. En tanto, Juan José Fort no respondió a las llamadas ni mensajes.